Klinikverbund Allgäu: Plus in 2021, hohe Investitionen in 2022

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Die Mindelheimer Klinik steht kurz vor der großen Renovierung bzw. Erweiterung. Der Umzug kann allerdings nur Zug um Zug erfolgen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. © Archivfoto wk

Mindelheim – Allen Krisen zum Trotz geht des dem Klinikverbund Allgäu überraschend gut. Dies wurde jüngst im Kreistag bekannt, als Andreas Ruland, einer der vier Geschäftsführer, den Kreisräten den Jahresbericht vorstellte. Im Jahr 2021 erwirtschaftete der Klinikverbund ein Plus. Im kommenden Jahr muss er sich aber warm anziehen.

Den Ausführungen Rulands zufolge hat der Klinikverbund im letzten Jahr ein Plus von 2,85 Millionen Euro erzielt – 463.000 Euro mehr als im Jahr davor und das, obwohl in allen sechs Kliniken (Oberstdorf, Sonthofen, Immenstadt, Kempten, Ottobeuren und Mindelheim) das Leistungsniveau gesunken ist. Zwar hat die Zahl der Patienten zugenommen, aber es kam zu weniger stationären Aufenthalten, da viele Behandlungen ambulant durchgeführt wurden. Mindelheim traf es im vergangenen Jahr am härtesten: Die Leistungen gingen um 14,8 Prozent zurück, in Otto­beuren um 12,7 Prozent.



Tief Luft holen statt aufatmen

Obwohl die allgemeine Lage vermuten lässt, dass das Schlimmste vorbei ist, hat Ruland Bauchschmerzen. Die derzeit grassierende Corona-Variante ist zwar unauffälliger, aber auch unberechenbarer als die Delta-Variante. Es kommt zu unverhofften Personalausfällen, die laut Ruland nur schwer händelbar sind. Dies wirke sich auch auf die Leistungserbringung aus, da die Betten durch Personalausfälle nicht voll belegt werden können.



Die Verschuldung habe zwar historische Tiefstände erreicht. Aber Vorsicht: Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sich die Ausgaben für Investitionen in Grenzen hielten. Dies wird sich im kommenden Jahr ändern, denn es steht ein hoher Investitionsbedarf an, den der Klinikverbund mit Eigenmitteln stemmen will.



Eine Hiobsbotschaft: Der Bund hat für das Jahr 2022 seine Ausgleichszahlungen um 30 Prozent gekürzt, was einen Umsatzverlust von gut acht Millionen Euro nach sich zieht. Ruland spekuliert darauf, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach in diesem Punkt noch nachjustiert.



Die Kliniken stehen deutschlandweit mit dem Rücken zur Wand. Rulands Vermutung: 2022 werde ein Jahr, das der Klinikverbund nicht erfolgreich beschreiben könne. Hier wäre ein entsprechender Inflationsausgleich für Personal-, Material- und Energiekosten seitens der Politik angemessen.

Lichtblick für die Pflege

Was Ruland als glückliche Fügung sieht: Gut 90 Prozent aller Absolventen der Krankenpflegeschule bleiben der Klinik-Familie nach der Ausbildung erhalten. Der Klinikverbund ist ferner dabei, ausländische Pflegekräfte für sich zu gewinnen. „Die Pflegekräfte, die aus dem Kosovo zu uns kommen, sind top ausgebildet“, so Ruland, der dennoch Frust verspürt, denn: „Deshalb ist es so traurig, dass das Integrationsthema so lange dauert.“ Vor dem Hintergrund, dass es keinen allgemeinen Verwaltungsvollzug bei der Anerkennung ausländischer Mitarbeiter gibt, wollte Kreisrat Pschierer (jetzt fraktionslos im Kreistag) an dieser Stelle wissen, wie es mit der Anerkennung der Mitarbeiter in Schwaben klappe. „Es ist eine Katastrophe“, war Rulands Antwort. Wenn man an entsprechender Stelle auf die Missstände hinweise, komme ein Schreiben, dass doch alles in Ordnung sei. Ruland würde eine politische Initiative sehr begrüßen. Das ist im Unterallgäu mittlerweile geschehen.

Zwar konnte der Klinikverbund im vergangenen Jahr 134 neue Mitarbeiter generieren, allerdings brauche man aufgrund des Trends zur Teilzeit-Arbeit immer mehr Köpfe, um die Arbeitskraft für den Betrieb zu erhalten. Außerdem halten die verschiedenen Teilzeit-Arbeitsmodelle das Management auch verwaltungstechnisch auf Trab. Kreisrätin Christa Bail (Freie Wähler) brachte das Paradox zur Sprache, demzufolge trotz mehr Personal weniger Leistung erbracht werde.

Lange Wartezeiten in der Notaufnahme

Besonders tragisch findet Bail die langen Wartezeiten in den Notaufnahmen. Sie habe von Familien gehört, die von einer Notaufnahme zur anderen geschickt wurden oder von einem Schlaganfall-Patient, der neun Stunden unversorgt in der Notaufnahme lag. Laut Ruland sei es durch die hohen Ausfallquoten schwierig, die Notaufnahmen überhaupt am Laufen zu halten. Hausärzte schicken beispielsweise auch Patienten in die Notaufnahme, die streng genommen keine Notfallpatienten sind. Dies belaste das System. Und in der Notaufnahme werde nun mal triagiert, will heißen: Es kommt immer der dran, der medizinisch am ehesten versorgt werden muss. Alle anderen müssen warten.



Kreisrätin Dr. Doris Hofer (Grüne) wollte wissen, welchen Anteil der Klinikverbund konkret in der Hand habe, um der Situation Herr zu werden. Laut Ruland könne man sich zwar hinter die Personalgewinnung klemmen, aber beispielsweise nicht einfach die Preise erhöhen. Dies sei Aufgabe der Politik. Was es obendrein kompliziert mache, sei das Infektionsschutzgesetz, so Ruland. Die Isolationspflicht gebe es in keinem anderen Land, nur in Deutschland. Diese mache einen riesigen organisatorischen Aufwand. Es sei nicht klar, wie die Politik Corona gewichte. Es werde alles über einen Kamm geschert und nicht differenziert. Hier wünscht sich Ruland, die Isolationspflicht an die neue Realität anzupassen.



Roland Ahne (SPD) sieht die Existenz der Kliniken im Landkreis in Gefahr: „Wenn das so weitergeht, wird es irgendwann eine Klinik zu viel sein.“ Ein Teil des Defizits in Mindelheim sei hausgemacht. „Wir haben etwas, was lukrativ ist, zurückgefahren und MRT aufgerüstet, was mehr Kosten macht als reinkommt“, so Ahne. Auch dem Herzkatheter-Thema werde zu wenig Rechnung getragen, Patienten wandern zum Teil ab nach Buchloe. „Man muss schon gucken, womit ich mein Geld verdiene und diese Abteilungen muss man auch hochhalten“, so Ahne. Darauf Ruland: „Danke für die Nachhilfe in der wirtschaftlichen Führung von Krankenhäusern.“ Ruland verwies ferner auf den Fachkräftemangel: „An der ein oder anderen Stelle kann nicht die Leistung erbracht werden, wie wir gern wollen.“ Anderen Häusern gehe es ähnlich. Ruland bot an, das Thema separat in einer Fraktionssitzung zu besprechen.



Allem Trübsal zum Trotz zog Landrat Alex Eder eine positive Bilanz: „Ich bin beruhigt, dass wir dieses Konstrukt mit kommunaler Trägerschaft betreiben. So düster die Bilder auch gemalt werden, ich halte uns für gut aufgestellt.“