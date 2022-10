Die Preisträger

Kneippscher Anerkennungspreis erstmals in Bad Wörishofen vergeben

Von: Oliver Sommer

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel mit Marie-Luise Vorwerk und Hans Joachim Kania (Bildmitte, von rechts) mit den Gewinnern des diesjährigen Vergelt‘s-Gott-Awards im Guggerhaus. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Hans Joachim Kania ist einer der größten Mäzene Bad Wörishofens, wobei ihm vor allem die Kinder am Herzen liegen. Nach der Förderung der Musikschüler und dem Babygruß hatte Kania heuer eine neue Kategorie der Förderung geschaffen, den „Vergelt‘s-Gott-Award“ oder „Kneippscher Anerkennungspreis“. Gefordert waren die Kinder bzw. Kindereinrichtungen im Landkreis: Sie sollten Projekte einreichen, mit denen Sebastian Kneipp sein Leben und Werk in die Neuzeit geholt und für die Kinder übersetzt werden soll. Für die Vertreter der Einrichtungen ist schon jetzt klar, dass die Kinder nicht nur ideale Botschafter für die Ideen Sebastian Kneipps sind, sondern so etwas wie die sechste Säule. Nun wurden die besten Ideen prämiert und Hans Kania stellte noch bei der Preisverleihung klar, dass man spätestens in zwei Jahren die nächsten Projekte prämieren werde.

Den Kindern und Jugendlichen das Thema Kneipp näherbringen und sein Werk in die Sprache des 21. Jahrhunderts übersetzen, das ist die Idee hinter dem neuen Award, der ein Stück weit auch die Idee des früheren Stadtrates Wolfgang Hützler aufgegriffen hatte. Daran erinnerte Bürgermeister Stefan Welzel, als es nun – knapp ein halbes Jahr, nachdem Hans Joachim Kania seine Idee vorgestellt hatte – ernst wurde und die besten Ideen im Rahmen eines kleinen Festaktes prämiert wurden. Darunter waren geniale und interessante Projekte von Einrichtungen aus dem gesamten Landkreis sowie verschiedenster Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, von der Kita bis zum Jugendzentrum, sodass die Jury sich nur schwer festlegen und weitere Anerkennungspreise vergeben konnte.

Neuen Preis angestrebt

Waren die bisherigen Wohltaten Hans Kanias immer vor allem den Kindern in Bad Wörishofen zugute gekommen, richtete sich sein Angebot mit dem „Vergelt‘s Gott-Award“ diesmal an alle Kinder im „Kneipp-Landkreis“ Unterallgäu. Nachdem das erste Förderprogramm Kanias durch die Pandemie unbeachtet ausgelaufen war, wollte der Wörishofer Mäzen nicht nur mit den bekannten Projekten die Kinder weiterhin fördern. In Gesprächen stellte Stefan Welzel seinerzeit fest: „Man merkte, der Wille ist da.“



Für den Vergelt‘s-Gott-Award holte sich Hans Kania zusammen mit der Stadt Bad Wörishofen einen weiteren Akteur ins Boot, den Kneippbund. In Erinnerung an den Wasserpfarrer, vor allem dessen Verdienste um die Kinder, sollten Projekte eingereicht werden, die das Wirken Kneipps für die Kinder in der heutigen Zeit „übersetzen“. Bewertet werden sollte, so die Idee, nach sozialen Kriterien, aber auch nach den gesundheitsfördernden Aspekten. Als Beispiel dafür hatte man seinerzeit das kleine Büchlein von Thurid Leinich vorgestellt, „Luna und Basti auf Sebastian Kneipps Spuren“. Darin wird auf gut zwei Dutzend Seiten beschrieben, wie ein kleines Mädchen das Werk Kneipps kennenlernt. So gehörte Leinich nun zu der Jury, die die Projekte zu bewerten hatte, ebenso wie der Bundesgeschäftsführer des Kneippbundes, Thomas Hilzensauer.



Dieser erinnerte an seine Anfänge in Bad Wörishofen, wo eine seiner ersten Stationen, die frühere Kneippsche Kinderheilstätte, war. Ging es zu Zeiten Kneipps noch um die Rehabilitation, so hatte sich das Bild zwischenzeitlich gewandelt und die Prävention bzw. Vorsorge stand in der Eltern-Kind-Klinik, die es so nicht mehr gibt, im Mittelpunkt. 2018 wurde die Einrichtung, deren Aufgaben eigentlich zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen gehört, geschlossen, erinnerte Hilzensauer und merkte an, dass der Award für ihn eine Bereicherung sei. Der Kneippbund ist mit seinem Programm an knapp 500 Kindereinrichtungen in Deutschland präsent sowie 40 Schulen und erreicht mehr als 30.000 Kinder. Somit sei Kneipp nicht nur noch immer präsent, sondern er lebe durch die Kinder, meinte der Bundesgeschäftsführer.

Die Preisträger

Seinerzeit hatte Hans Kania, der mit seiner Lebensgefährtin Marieluise Vorwerk zur Preisverleihung gekommen war, den Award mit 5.000 Euro dotiert und auf drei Jahre ausgelegt. So sollte der Preis nach 2022 auch 2024 und 2026 vergeben werden. Eine Summe, die Kania aber im Laufe der Prämierung von sich aus erhöhte und somit drei Anerkennungspreise ermöglichte. Diese gingen an das Jugendzentrum in Kirchheim für das „Sebastian-Kneipp-Projekt“ und an die „Kinderbotschafter“ aus Bad Grönenbach. Dort sind unter anderem alle Kinder, die im dortigen Kinderhospiz leben, Botschafter Kneipps, wie Gabi Baumeister den Anwesenden erklärte. Die Kinder seien neben den fünf Säulen Kneipps die wichtigste, die sechste Säule, weil sie dessen Leben und die Idee weitertrügen. Schließlich erhielt auch der Gemeindekindergarten St. Georg in Siebnach einen Anerkennungspreis.



Den zweiten Platz belegte der katholische Kindergarten Markt Rettenbach, wo Sebastian Kneipp „aktueller denn je ist“. In einer Projektwoche habe man den rund 100 Kindern sowie Erwachsenen die Ideen und das Erbe Kneipps nähergebracht, erklärte eine der Vertreterinnen der Einrichtung. Unter anderem gab es einen Knie- und Armguss. Mit dem Preisgeld, 1.500 Euro, soll der Bewegungsraum im Kindergarten weiter ausgestaltet werden, was Hans Kania und die anderen Jurymitglieder sich dann live anschauen wollen. Das war unter anderem auch ein Grund dafür, wie Thurid Leinich erklärte, warum die Kinder zur Preisverleihung nicht eingeladen waren. So wird die Jury die Kindergärten besuchen und sich dort nochmals zeigen lassen, welche Projekte die Kinder umgesetzt hatten.

Ein Mentor aus Bedernau

In gewisser Weise ein Kreis, der sich schließt, war für viele der Sieger des Awards. Hatte Sebastian Kneipp seinerzeit einen Mentor, wie man an einer Plakette an der Kirche in Bedernau nachlesen kann, der ihn anleitete und seine Wege beeinflusste, so war es fast konsequent, dass der Gewinner der Kindergarten Bedernau wurde. Wie die Leiterin der Einrichtung, Astrid Staude-Hörtensteiner, erklärte, habe man versucht, das Konzept Kneipps in den Alltag der Kinder zu integrieren. Beispielsweise wurden je nach Jahreszeit Blüten gesammelt und zu Tee gemacht. Sie selbst, so Staude-Hörtensteiner, hatte diverse Fortbildungen zu Kneipp gemacht und bei ihrer Einstellung als Leiterin auch schon die Idee verfolgt, Kneipp mehr in die Konzepte einzubinden. In diesem Kindergarten bekamen die Ideen dann auch eine neue Bedeutung: So wurde eine der fünf Säulen (Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance) zur Freude-Säule im Sprachgebrauch der Kinder, so die Kindergarten-Leiterin.



Es waren nicht zuletzt diese Details, die die Jury beeindruckt hatten und Hans Joachim Kania dazu brachten, das Preisgeld für heuer um 1.000 Euro aufzustocken, sodass es neben dem ersten und zweiten auch drei dritte Preise geben konnte. Und Kania war es auch, der während der Preisverleihung immer wieder seine Begeisterung zum Ausdruck brachte – sodass der offizielle Teil der Preisverleihung mit der Bemerkung Kanias zu Ende ging, man werde sich in zwei Jahren wiedersehen, „spätestens!“.