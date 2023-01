Köngetried: Pkw landet im Hühnerstall

Von: Melanie Springer-Restle

Gestern verlor eine Autofahrerin in Köngetried die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete in einem Hühnerstall. © AOV

Köngetried - Gestern am späten Nachmittag kam es in Köngetried zu einem ungewöhnlichen Unfall. Eine Frau war mit ihrem Pkw unterwegs, als sie aufgrund überfrierender Nässe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in einen linksstehenden Hühnerstall prallte.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin verletzt. Die alarmierten Feuerwehren, unter anderem aus Köngetried, Unteregg und Mindelheim sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich mit dem Rettungsdienst um die Patientenversorgung.

Auf Weisung des Notarztes wurde die B-Säule des Pkw mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt, um die Frau patientenschonend zu retten. Um den Wärmeerhalt der Patientin zu unterstützen, kam ein Spezialstrahler zum Einsatz.

Die Frau wurde nach der Bergung zur Abklärung ins Klinikum Kaufbeuren gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Memmingen.

