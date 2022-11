Können Grob-Mitarbeiter ihre Lohnforderungen durchsetzen?

Von: Melanie Springer-Restle

Auf dem jüngsten Warnstreik vor der Firma Grob forderten die IG-Metaller acht Prozent mehr Lohn. Die fünfte Verhandlungsrunde in Bayern wird zeigen, ob sie ihr Ziel erreicht haben. © Springer-Restle

Mindelheim – Der jüngste Warnstreik bei der Firma Grob, der vergangene Woche im Rahmen der IG-Metall-Tarifverhandlungen stattfand, sorgte bei manchen Bürgern für Unverständnis mit dem Argument, die Mitarbeiter verdienten ohnehin schon genug. Die Forderung einer Lohnerhöhung von acht Prozent konnten daher nicht alle Bürger nachvollziehen. Der Wochen KURIER hat sich mit Wolfgang Reischl, dem Vorsitzendem des Teams IG Metall und Mitarbeiter der Firma Grob unterhalten. Er erklärt, warum Tarifverhandlungen wichtig sind.

Nachdem der Wochen KURIER über den letzten Warnstreik vor der Firma Grob, dem größten Werkzeugmaschinen-Hersteller der Region, berichtete, ließen es sich einige Leser nicht nehmen, die ohnehin schon gute Bezahlung des Unternehmens in den sozialen Medien zu thematisieren. Statt der von Grob angebotenen Einmalzahlung von 3.000 Euro für einen Zeitraum von 30 Monaten forderten die Vertreter der IG-Metall acht Prozent Lohnerhöhung.



Seit dem 26. Oktober können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine sogenannte Inflationsausgleichsprämie bis zu 3.000 Euro zukommen lassen, die steuer- und abgabenfrei ist. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung durch den Arbeitgeber. Die Steuerbefreiung wurde von der Bundesregierung initiiert.



Tarifliche Lohnerhöhung besser als Einmalzahlung

Mit einer Einmalzahlung gaben sich die Grob-Mitarbeiter nicht zufrieden, denn die umgerechnet 100 Euro pro Monat seien in Anbetracht der massiv gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise ein Tropfen auf dem heißen Stein, so der allgemeine Tenor. Außerdem wirkten sich tarifliche Lohnerhöhungen im Gegensatz zu einer Prämie, so Reischl, ferner auch auf etwaige Mehrarbeit (Überstunden) oder auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall aus.



In einer fünften Verhandlungsrunde sollte intensiver auf die Forderungen der Arbeitnehmer in der Metall-Branche eingegangen werden. In Baden-Württemberg sind diese Verhandlungen nun seit vergangenem Donnerstag abgeschlossen. Kleiner Einschub: Deutschlandweit ist die IG Metall in sieben Bezirke untergliedert. Küste, Berlin-Brandenburg-Sachsen, Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen), Niedersachsen-Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.



Da die Firma Grob in den Bayerischen Flächentarifvertrag fällt, sind für die Mitarbeiter die Verhandlungsergebnisse in Bayern ausschlaggebend. Gegenüber dem Wochen KURIER sagt Wolfgang Reischl, er gehe davon aus, dass man sich in Bayern an die Ergebnisse Baden-Württembergs anlehne.



Im Nachbarbundesland erreichte die IG-Metall Folgendes:



Die Inflationsprämie von 3.000 Euro wird auf zwei Mal ausbezahlt: im Januar 2023 und im Januar 2024. Ferner werde es zum 1. Juni 2023 eine Entgelterhöhung von 5,2 Prozent geben; zum 1. Mai 2024 dann weitere 3,3 Prozent. Die Gesamtlaufzeit des Tarifergebnisses beträgt 24 Monate.



„Mit diesem Ergebnis könnten wir mehr als zufrieden sein“, findet Reischl.



Auf die Frage, wie er denn mit dem Argument umgehe, die Grob-Mitarbeiter verdienten ohnehin schon genug, sagte er gegenüber unserer Redaktion: „Die Metallbranche hat eine gewisse Vorreiterfunktion für andere Branchen. Aber hier führt jede Branche ihren eigenen Kampf. Wir haben einfach eine große Lobby, die über Jahrzehnte gewachsen ist.“



Die Lobby der Metallbranche gehe auf eine lange Tradition zurück. Es stehe jeder anderen Branche frei, sich ein ähnliches Netzwerk an Interssensvertretern aufzubauen.



Bei Grob ärgerten sich die Mitarbeiter, dass es seit 2018 keine Entgelterhöhungen mehr gegeben habe. Da die Firma tarifgebunden sei, könne sie nicht eigenmächtig die Tariftabellen erhöhen. Auf die profane Frage, ob Grob denn nicht einfach aus dem Tarifvertrag aussteigen und höhere Löhne bezahlen könne, sagte Reischl: „Ich weiß nicht, ob wir dann bessere Lohnverhandlungen mit der Geschäftsleitung führen würden.“ Austreten könne ein Unternehmen immer, aber dann würden auch die Tarifverträge nur bis zum Tag des Austritts gelten, was bedeutet, dass den Mitarbeitern dann auch keine vertraglich zugesicherten, tariflichen Erhöhungen mehr zustünden.

Auch die Region profitiert von höheren Löhnen

Reischl ist ferner überzeugt: „Wenn man beim Grob gut verdient, profitiert auch die Region davon.“ Denn wenn jeder Mitarbeiter über mehr Kaufkraft verfüge, könne er auch mehr in der Region einkaufen.



Wie die Verhandlungen der IG-Metall im Bezirk Bayern ausfallen, wird derzeit noch verhandelt. Mehr dazu erfahren Sie entweder online unter www.kuriververlag-mn.de oder spätestens in der nächsten Print-Ausgabe.