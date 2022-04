„Servus, i bin da Hackl Schorsch“

Von: Thomas Ernstberger

Georg Hackl ist dreimaliger Olympiasieger © Eibner/Memmler via www.imago-images.de

Keiner verkörpert den waschechten Bayern so sehr wie er. Da hat’s nicht nur mich letzte Woche doch ziemlich überrascht, als Rodel-Legende Georg Hackl (55) seinen Wechsel als Trainer nach Österreich verkündete. Das Urgestein vom Königssee, der dreifache Olympiasieger, der zehnfache Welt- und siebenfache Europameister ein „Ösi“ – ich konnte es erst gar nicht glauben, als mir mein Wiener Freund Wolfgang, der die Geschichte exklusiv für die Tageszeitung „Österreich“ recherchiert hatte, davon erzählte.

Ich musste natürlich sofort an die ein oder andere Begegnung mit der Rodel-Legende denken. Zum ersten Mal erlebte ich Hackl irgendwann in den 90er Jahren auf der ISPO, der großen Münchner Sportartikel-Messe. Während sich für Franz Beckenbauer selbstverständlich alle Türen wie von selbst öffneten, wollte ein übereifriger Ordner dem ihm offenbar unbekannten Mann – da schon Weltmeister und Olympiasieger – mit dem Rucksack den Zutritt zum Stand seines Ausrüsters mit den drei Streifen verwehren. Ein ungläubiger Blick, dann die bayerische Zauberformel: „Servus, i bin da Hackl Schorsch“. Und schon war er drin und gesellte sich zum Fußball-„Kaiser.“

Ich erinnere mich auch gut an den Februar 2004, an die Bob-WM am Königssee, also in Hackls „Eis-Wohnzimmer.“ Da holte die siebenfache Rodel-Weltmeisterin Susi Erdmann, die jetzt in Türkheim wohnt, zum zweiten Mal den Titel im Zweierbob, ihrer neuen Disziplin im Eiskanal. Ich war als Reporter vor Ort. Dabei begegnete ich auch dem Hackl Schorsch wieder. Erst zeigte er mir seine Tüftler-Werkstatt, dann lud er mich – wie’s genau dazu kam, weiß ich nicht mehr – auf ein Abend-Bier auf eine Almhütte hoch über dem Königssee ein. Zusammen mit der vierfachen Rodel-Vize-Weltmeisterin und zweifachen Olympia-Silbermdaillen-Gewinnerin Barbara Niedernhuber, die er damals unterstützte.

Heute kann ich’s ja erzählen: Es blieb natürlich nicht bei einem (Weiß)-Bier. Und es wurde ein höchst vergnüglicher, kurzweiliger Abend, bei dem ausführlich über Bob- und Wintersport im Allgemeinen, über Welt- und Europameisterschaften, Olympische Spiele sowie über Gott und die Welt diskutiert wurde. Ich war froh, dass ich zu später Stunde ohne größere Probleme den Weg zurück ins Hotel fand. Das Interview am nächsten Tag mit der frischgebackenen Bob-Weltmeisterin Erdmann war glücklicherweise erst für Mittag ausgemacht.

Alles Gute, Schorsch, in Österreich! Und wenn dich mal einer nicht sofort erkennt: Die weiß-blaue Zauberformel „Servus, i bin da Hackl Schorsch“ öffnet ganz bestimmt auch jede rot-weiß-rote Tür…