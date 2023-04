Kreishandwerkerschaften Memmingen und Mindelheim feiern Freisprechung

Teilen

Dabei waren (v. links) Enrico Karrer, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim, mit den Prüfungsbesten Leon Louis Neumann, Klaus Weber, Alexander Stötter, Benedikt Springer und Jonas Holzhai sowie Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. © Brückner

Unterallgäu - Endlich konnte nach coronabedingter Unterbrechung die Kreishandwerkerschaft Kempten auch wieder Gastgeberin der traditionell gemeinsamen Freisprechungsfeier mit der Kreishandwerkerschaft Memmingen und Mindelheim sein.

Zahlreiche Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft, darunter der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben Hans-Peter Rauch hatten sich in der Festhalle Dietmannsried eingefunden, um in festlichem Rahmen 191 junge Handwerker/-innen aus 19 Handwerksberufen zu ehren, darunter 16 Prüflinge, die ihre Berufsausbildung mit großem Erfolg und hervorragenden Leistungen abgeschlossen haben.



Ohne Handwerk keine Energiewende

„Unser Handwerk übernimmt immer mehr Verantwortung, z. B. bei der Energiewende. Wer soll all die PV-Anlagen installieren? Wer sorgt für gesunde und nachhaltig produzierte Lebensmittel?“, nannte



Josef Sigel, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Kempten, zwei Beispiele für die Bedeutung des Handwerks gerade in besonders schwierigen Zeiten. Und ergänzte: „Dazu benötigen wir so gut ausgebildete Leute wie Sie!“



Das Handwerk biete sehr viele Chancen für das berufliche Weiterkommen, vor allem auch im Bereich Selbständigkeit. Die Existenzgründung oder Betriebsübernahme sei ein spannendes Wagnis und eine besondere berufliche Herausforderung, aber auch der logische Schritt in die Selbstverantwortung. „Und diese ist eine der großen Chancen, die unsere soziale Marktwirtschaft bietet“, so der Rat von Sigel an die Freizusprechenden, diesen Karriere­schritt in Betracht zu ziehen.



Auch Kammer-Präsident Hans-Peter Rauch sieht trotz der schwierigen Zeit optimistisch in die Zukunft.

Systemrelevanz

Das Handwerk sei bisher gut durch die Krisen gekommen, denn, „das Handwerk ist systemrelevant“, betonte auch Rauch. „Mit der Ausbildung im Handwerk haben Sie einen zukunftsfähigen und sicheren Wirtschaftszweig gewählt“, so Rauch.



Die Wertschätzung des Handwerks durch die Kommunen untermauerten Hans-Peter Hartmann, Beauftragter für Wirtschaftsfragen und die Allgäuer Festwoche im Kemptener Stadtrat, in Vertretung von Oberbürgermeister Kiechle, und Norbert Meggle, stellvertretender Landrat Oberallgäu. „Das Handwerk zählt zu den tragenden Säulen unserer Wirtschaft und ist unverzichtbar für den wirtschaftlichen Erfolg“, betonte Hartmann.



Die Ehrung der 16 Prüflinge, die ihre Berufsausbildung mit großem Erfolg und hervorragenden Leistungen abgeschlossen haben, auf der Bühne der Festhalle in Dietmannsried war wieder das besondere Highlight der Freisprechungsfeier.



Auszeichnungen im Unterallgäu

Nach Berufssparte gegliedert wurden auch viele Unterallgäuer geehrt.

• Elektroniker: Klaus Weber (Elektro Schmid R. GmbH, Immelstetten)

• Fliesen-, Platten- und Mosaikleger: Leon Louis Neumann (Felix Kranz, Bad Wurzach)

• Feinwerkmechaniker: Alexander Stötter (Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, Kirchheim)

• Bau- und Landmaschinenmechatroniker: Benedikt Springer (BayWa AG HR Services Ausbildungsmanagement, München

• Klempner: Jonas Holzhai (Baufritz GmbH & Co. KG, Erkheim)

• Schreinerin: Eva Schindele (Schreinerei Josef Engel, Markt Rettenbach).

wk/Lilo Brückner