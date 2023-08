Kreisjägerschaft informiert - Breites Aufgabenfeld

Kreisjägerschaft informiert an Stand bei Mindelheimer Forum

Von: Oliver Sommer

Interessante Einblicke gab es beim Infostand der Kreisjägerschaft am Mindelheimer Forum. © Oliver Sommer

Mindelheim – Mit einem Infostand am Mindelheimer Forum gab die Kreisjägerschaft Einblicke in ihre Arbeit. Unter dem Motto „Jagd und Natur“ hatten die Jäger an ihrem Stand zahlreiche Beispiele zusammengetragen: neben verschiedenen Jagdhunden wurde eine der ältesten Jagdmethoden des Menschen gezeigt, es gab Wissenswertes rund um Reh und Co zu sehen und auch für die Jüngsten war etwas geboten.

Wer hätte gewusst, dass ein Cockerspaniel einst für die Jagd auf Waldschnepfen gezüchtet wurde? Oder der Name des „bayerischen Wappenhundes“, von dem es allerdings immer weniger gibt, sich von seiner Arbeit mit dem Dachs - Dackel, herleitet? Und Schweißhunde haben kein Problem mit übermäßigem Schwitzen, denn das Wort Schweiß bedeutet in der Sprache der Jäger Blut, und entsprechend sollen diese Fellnasen die Spur eines verletzten Tieres, nach einem Autounfall beispielsweise, aufnehmen. Die Liste der Hunde, die der Mensch für seine Zwecke, in diesem Fall die Jagd, gezüchtet hat, ist lang. Entsprechend hatte die Kreisjägerschaft einige ihrer Jagdgenossen mitgebracht und präsentierte sie vor dem Forum, wo die Miglieder des eingetragenen Vereins Interessierten Rede und Antwort standen. Anfang September wird es auch wieder eine Eignungsprüfung für Jagdhunde geben, die die Jäger zuvor selbst ausgebildet haben - eines der Elemente, auf die die Kreisjägerschaft laut Eigenwerbung großen Wert legt.



Auch einen der ältesten Jagdkumpanen des Menschen, den Greifvogel, konnte man beim Infostand erleben. In Falknereien kann man noch heute sehen, wie die Greifvögel, vor allem größere und kleinere Falken, für die Jagd auf andere Vögel wie Krähen oder Enten etwa, aber auch auf Hasen, Kaninchen und sogar Fasane eingesetzt werden. Größere „Grifftöter“ wie Steinadler können sogar bei der Beizjagd auf Füchse zum Einsatz kommen. Heute gehört diese Jagdmethode zum immateriellen Kulturgut in Deutschland.

Kreisjägerschaft informiert - Breites Aufgabenfeld

Denkt man an Jäger, so hat man zumeist das Bild vom Hochstand vor Augen, von dem herab der Jäger auf Reh und Co anlegt. Doch die Jagd von heute, darüber klärten Flugblätter und Jäger in Mindelheim auf, ist ein aktives Element des Naturschutzes, müssen doch gerade die Rehwildbestände angesichts fehlender natürlicher Beutegreifer unter Kontrolle gehalten und kranke Tiere gezielt entnommen werden. Ein guter Jäger sollte die Tiere in seinem Revier kennen und um ihre Bedeutung für das Habitat wissen, gerade in jüngster Zeit wurden zahlreiche neue Erkenntnisse diesbezüglich gemacht. So geht es auch schon lange nicht mehr darum, den kapitalsten Bock zu schießen, sondern darum, das Gleichgewicht in der Natur zu bewahren oder wieder herzustellen. Rehwild, das nur all zu gerne frische Triebe der Bäume frisst, muss im Zaum gehalten werden, um dem Wald eine Chance zu geben. Aber auch invasive Tierarten, die natürlicherweise in Deutschland oder Europa nicht vorkommen, müssen zurückgedrängt werden, um die heimische Fauna, ebenso wie die Pflanzenwelt zu schützen.

Und wenn ein Falkner mit seinen Greifvögeln zum Flugplatz Memmingerberg fährt, dann hat das weniger mit Urlaub als mit handfester Arbeit zu tun. Zum einen sind dort etwa Wildkaninchen am Werk, die die Lande- und Startbahnen der Flugzeuge untergraben. Wichtiger aber noch ist es „Präsenz“ gegenüber Vogelschwärmen zu zeigen, die sich auf den Grünflächen rund um den Flughafen niederlassen und zur Gefahr für vor allem startende Flugzeuge werden. So gehört der Vogelschlag, bei dem Stare, Krähen oder Tauben und Möwen in die Triebwerke eines Flugzeugs geraten, mit zu den häufigsten Unfallursachen. Auch die Kollision von Vogel und Cockpit kann nicht nur für den Vogel tödlich werden, wenn etwa ein Pilot ausfällt.

Wildbret gehört zur Jagd

Und schließlich gehört auch das Thema Wildbret zur Jagd dazu - Wildfleisch, das die Jäger küchenfertig anbieten. Neben zahlreichem weiteren Informationsmaterial hatten die Mindelheimer Jäger um Peter Heckel auch ihren eigenen Werbeflyer ausliegen, in dem es neben dem Verein auch um das erjagte Fleisch geht. Schließlich, so der Werbeslogan, genieße das Wild das größte Tierwohl, wie es für das Fleischangebot gefordert wird.