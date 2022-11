Kreisvereinigung der Freien Wähler: Marlene Preißinger im Amt bestätigt

Sie bilden den Vorstand der Kreisvereinigung der Freien Wähler (v. links): Agnes Schragl, ­Hermann Koch, Marlene Preißinger, Karin Schmalholz und Michael Hartmann mit MdL Bernhard Pohl (3. v. rechts). © Freie Wähler

Unterallgäu – Die Kreisvereinigung der Freien Wähler Unterallgäu hat zuletzt turnusgemäß Neuwahlen durchgeführt und ­Marlene Preißinger wiedergewählt. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Unteregg hatte das Amt zuvor vom langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Hützler übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand.

Vorsitzender des Kreisverbandes der Freien Wähler Unterallgäu ist Stefan Drexel. Er stand nicht zur Wahl. Die Freien Wähler haben bekanntlich eine Doppelstruktur aus Verband und Vereinigung – was aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Landeswahlrechts erforderlich ist, um an Bundes- und Landtagswahlen teilnehmen zu können.



Bei der Versammlung im Sportheim Oberegg kürten die Mitglieder den ehemaligen Zweiten Bürgermeister von Markt Wald, Michael Hartmann, zum stellvertretenden Vorsitzenden. Hermann Koch (Mindelheim) wurde zum Schatzmeister und die Apfeltracher Bürgermeisterin Karin Schmalholz zur Schriftführerin der Kreisvereinigung gewählt. Als Kassenprüferin fungiert nach wie vor die Mindelheimer Kreisrätin Agnes Schragl.



Rückblick auf „beachtliche Ergebnisse“

In ihrem Rechenschaftsbericht dankte Preißinger ihrem Vorgänger Wolfgang Hützler für dessen engagierte Arbeit. Sie freute sich über „die beachtlichen Ergebnisse“, die die Freien Wähler im Unterallgäu in den vergangenen Jahren erzielen konnten. Bernhard Pohl, der als Abgeordneter des Stimmkreises zum dritten Mal in den Landtag gewählt worden war, sei dort ein starker Vertreter der Interessen des Landkreises, betonte Preißinger. Bei der Bundestagswahl habe man zwar kein Mandat errungen, aber doch ein beachtliches Ergebnis erzielt.



„Das politische Glanzlicht waren aber die Kommunalwahlen 2020, unser Landrat Alex Eder hat aus dem Stand in der Stichwahl 80 Prozent geschafft. Wann hat es das im Unterallgäu schon einmal gegeben?“, fragte Preißinger in die Runde. Die Zahl der Kreisräte konnte auf 15 erhöht werden. Daran hatte die Vorsitzende der Kreisvereinigung auch ganz maßgeblichen Anteil: Von allen Kandidaten sämtlicher Gruppierungen hatte sie im Landkreis nach Landrat Eder und dem Mindelheimer Bürgermeister Dr. Stephan Winter das drittbeste Ergebnis erzielt, wie der frühere Bad Wörishofener Bürgermeister Paul Gruschka in seinem Grußwort lobend erwähnte.



Der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl, der die Wahlleitung übernahm, lobte die gute Zusammenarbeit mit den Freien Wählern vor Ort. „Alex Eder ist nicht nur ein Arbeitstier, er ist vor allen Dingen auch unglaublich entscheidungsstark“, so Pohl. Eder gebe auch gute Impulse in die Landtagsfraktion der Freien Wähler hinein – insbesondere in eine von Pohl geleitete Strategie-Arbeitsgruppe, in die Eder als kommunaler Vertreter aufgenommen wurde.



Pohl gab auch einen kurzen Abriss zur Staudenbahn: Gemeinsam mit Alex Eder hatte der Landtagsabgeordnete erst kürzlich mit Verkehrsminister Bernreiter die Machbarkeit und mögliche Umsetzungsschritte besprochen (der Wochen KURIER berichtete ausführlich). Der Stimmkreisabgeordnete, der im Landtag auch das einflussreiche Amt des haushaltspolitischen Sprechers seiner Fraktion bekleidet, war maßgeblich daran beteiligt, für Bahn-Reaktivierungsmaßnahmen 35 Millionen Euro im Staatshaushalt zu verankern.