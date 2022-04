50 Betrügereien auf einen Streich

Kriminalstatistik: Weniger Einbrüche, mehr Sexualdelikte in der Kneippstadt

Von: Oliver Sommer

Die Zahl der Straftaten in Bad Wörishofen fiel in den letzten zwei Jahren auf ein historisches Tief. Seit 2020 liegt auch die Zahl der Einbrüche im einstelligen Bereich. © Panthermedia

Bad Wörishofen – In der gerade veröffentlichten Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West in Kempten belegt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen einen der ersten Ränge, was die Sicherheit anbelangt.

Rund zwei Drittel aller Straftaten werden aufgeklärt, die Zahl der Delikte sank im vergangenen Jahr erneut ab und ist nun bei einem historischen Tiefstand. Konnten über vier Dutzend Straftaten auf einmal geklärt werden, belasten zwei Tötungsdelikte die ansonsten gute Statistik in einer der sichersten Regionen Bayerns. Wie überall, so hat die Pandemie auch im Unterallgäu Spuren hinterlassen, allerdings im positiven Sinn. Die Zahl der Straftaten fiel in den vergangenen beiden Jahren 2020 und 2021 auf ein historisches Tief. Konnten die Täter im ersten Corona-Jahr mit seinen Ausgangssperren noch von diesen profitieren, so konnten 2021 viele Delikte aufgeklärt werden oder verlagerten sich, zugunsten der PI Bad Wörishofen in andere Polizeireviere. Seit dem vergangenen Jahr kümmert sich der erste Polizeihauptkommissar Robert Stephan, zunächst in Vertretung und nun längerfristig um die Amtsgeschäfte in der Polizeiinspektion an der Stockheimer Straße. Das hängt auch mit einem der beiden Tötungsdelikte zusammen, was die Menschen im Bereich der PI Bad Wörishofen im vergangenen Jahr aufschreckte. Wie der Stand der Dinge bei diesen beiden Fällen ist, entzieht sich der Kenntnis Stephans. Dafür sei die Staatsanwaltschaft in Memmingen zuständig, so der EPHK. Ähnlich verhält es sich auch bei vielen Fällen in der Wirtschaftskriminalität. Sobald die Kripo in Memmingen bzw. eben die Ankläger am Werk sind, können die Beamten vor Ort den Fortgang der Ermittlungen auch nur noch in der Zeitung verfolgen.

Erfreulich ist aus Sicht des Hauptkommissars der Rückgang der Gewaltkriminalität, sie halbierte sich auf nurmehr 21 Fälle im vergangenen Jahr; unter das Stichwort Gewaltkriminalität fallen „Kapitalverbrechen“ wie Mord, Totschlag, aber auch Körperverletzung. Das sei auch dem Umstand geschuldet, dass ein Täter mit mindestens fünf Delikten in Zusammenhang gebracht werden konnte, nun aber den Einzugsbereich der PI verlassen hat. Die Anzeigen gegen den Täter würden laufen, so Stephan im Gespräch mit dem Wochen KURIER.



50 Betrügereien auf einen Streich

Wie es nun bei diesem Täter weitergeht, weiß der Polizeihauptkommissar allerdings nicht. Den „Überblick“ könnte man allenfalls im Präsidium bzw. bei der Staatsanwaltschaft haben, sollte die Person wieder straffällig werden bzw. bleiben. Gleich mit 50 Betrügereien konnte eine Person in Verbindung gebracht werden, die damit aufgeklärt sind. Dadurch verbesserte sich die Fallzahl in diesem Bereich und fiel, erstmals seit mindestens zehn Jahren, solange reicht die vorliegende Statistik zurück, unter 100 Fälle im vergangenen Jahr. In Summe bescheinigt der Polizeihauptkommissar, der seit dem Gewaltverbrechen an einer jungen Frau im vergangenen Jahr zunächst Interimsdienststellenleiter und seit Kurzem nun Erster Polizeihauptkommissar ist, ein Wohlverhalten bzw. auch gute Kooperation der Bürger während der Ausgangssperren. Auch fehlende Großveranstaltungen und die Möglichkeit, in die Disko zu gehen, hätten einen Einfluss gehabt auf das Geschehen, auf der Straße wie allgemein.



Eher marginal ist der Rückgang bei Rauschgiftdelikten und liegt im unteren einstelligen Prozentbereich. Rauschgiftdelikte sind ein sogenanntes Kontrolldelikt, sagt Stephan. Dabei wird die Straftat erst durch die Kontrolle der Polizei festgestellt, etwa bei einer Razzia oder bei einer zufälligen Fahrzeugkontrolle; dabei finden Stephans Kollegen vor allem Kokain und Heroin bzw. die Cannabisderivate Marihuana und Haschisch, die auch als Einstiegsdrogen angesehen werden. Es gelte, sagte Stephan, diesen Einstieg zu erschweren. Sorgenkind sind auch Designerdrogen wie Amphetamine.



Weniger Einbrüche, mehr Sexualdelikte

Seit 2020 liegt die Zahl der Einbrüche im einstelligen Bereich. Allerdings hatte sich die Zahl zwischen 2012 und 2015 halbiert und fiel 2019 mit zehn Delikten auf ein Drittel der Ausgangszahl. Kontinuierlich seit 2016 auf hohem Niveau liegen dagegen die Sexualdelikte, nach einem kurzen Tiefstand im Vorcoronajahr verdoppelten sich die Fälle und erreichten im vergangenen Jahr sogar ein Zehnjahreshoch.



Neben einer konstant guten Aufklärungsarbeit, mehr als zwei Drittel aller Fälle können die Beamten im Unterallgäu lösen, sieht der Polizeihauptkommissar eine der Hauptaufgaben in der Prävention. „Jede Straftat, die wir verhindern, zählt“, sagt Robert Stephan. Dazu gehören etwa die Callcenter-Betrügereien oder der „Enkel-Trick“.



Wenn etwa Bankangestellte aufpassten und entsprechend entweder die Kunden ansprechen oder die Polizei informieren, könnten viele Fälle verhindert werden.