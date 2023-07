Probleme nur verlagert?

Kritik für Umgehungsstraße Pforzen: Weit mehr als 100 besorgte Bürger treffen sich

Sie unterschreiben gegen Pforzens Umgehungspläne: Betroffene Bürger trafen sich vergangene Woche und brachten Kritikpunkte an der „Variante Nord 4“ vor. © Körber

Pforzen – Vor knapp vier Wochen noch herrschte Freude und Genugtuung bei den Pforzener Bürgern. Im Rahmen einer Bürgerversammlung hatte das Staatliche Bauamt Kempten endlich einen Plan zur Umsetzung der lang herbeigesehnten Umgehungsstraße vorgelegt. Neben Lob gab es aber bereits damals auch kritische Stimmen, die mit dem Streckenverlauf der geplanten sogenannten „Variante Nord 4“ alles andere als glücklich und zufrieden waren. Nun wird erneut Kritik laut.

Zwischenzeitlich haben sich Bürger aus den östlichen und nördlichen Randgebieten Pforzens, die von dieser Variante unmittelbar betroffen sind, ausführlich mit der Thematik beschäftigt. Sie rechnen mit viel zusätzlichem Lärm, Abgasen und Feinstaub. Durch die Verkehrsverlagerung würden sogar mehr Bürger beeinträchtigt als umgekehrt Pforzener im Ortskern eine Entlastung erfahren. Außerdem würden die Pläne zeigen, dass durch den geplanten Streckenverlauf wertvolle Erholungs- und Grünflächen inklusive der schützenswerten Wertachauen stark beeinträchtigt und sogar zerstört würden. Ein unwiederbringlicher Verlust an Lebensqualität, so die Kritiker der geplanten Route.



Es bildete sich ein Kernteam aus sechs Personen, das sich in dreiwöchiger Kleinarbeit mit der Materie auseinandersetzte und letztlich zum Schluss kam: „Es ist höchste Zeit zum Handeln!“ Mit Flugblättern wurde zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen, das vergangene Woche am Stadl des Obst- und Gartenbauvereins Pforzen stattfand. Weit über 100 Pforzener Bürgerinnen und Bürger kamen zu dieser Info-Veranstaltung.



Daniela und Alexander Ludwig sowie Stefan Gehring gingen gezielt auf den Kern des Ganzen ein. Sie betonten auch, dass sie nicht grundsätzlich gegen eine Umgehung für Pforzen seien, aber die Meinung vertreten, dass diese vernünftig geplant und nicht nur unter Betrachtung der finanziell günstigsten Lösung umgesetzt werden dürfe. Außerdem hätten sie in den Bewertungen des Bauamtes einige unklare wie auch fragwürdige Entscheidungen gefunden.

Probleme nur verlagert?

So würden mit der nun favorisierten „Variante Nord 4“ die unbestritten gegebenen Probleme lediglich vom Ortskern an den Pforzener Ortsrand verlagert und dadurch mehr Haushalte be- als entlastet. Ein Großteil des Naherholungsgebietes im Norden und Osten der Gemeinde werde dadurch vernichtet und halb Pforzen durch diesen Straßenverlauf „eingekesselt“. Wirtschaftliche Interessen würden hier höher angerechnet als das Wohl der Bürger. Eine erhebliche Mehrbelastung durch Verkehrslärm, Abgase und Feinstaub für die unmittelbar Betroffenen sei unausweichlich. So gelte auf der geplanten Straße grundsätzlich eine erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h. Derweil seien keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen geplant. Und so stelle sich die Frage: Warum wurde plötzlich die im Vorfeld nie diskutierte „Variante Nord 4“ als beste Lösung angesehen?



Ausdrücklich wurde von den Organisatoren der Veranstaltung betont, dass man weder an einer Spaltung der Dorfgemeinschaft interessiert sei, noch komplett gegen eine Ortsumgehung. Allerdings verstehe man die Informationspolitik seitens der Gemeinde nicht. So könne man keineswegs ein solch prägendes Thema von „heute auf morgen“ einfach „durchdrücken“ und gleich nach der Sommerpause den Gemeinderat darüber entscheiden lassen.



Wie Stefan Gehring abschließend betonte, wünsche man die Chance auf eine echte Diskussion und einen Meinungsaustausch, wie man nun vorgehen wolle. So wäre aus seiner Sicht eine großräumige und zukunftsorientierte Lösung, die auch die Interessen der übrigen zur Verwaltungsgemeinschaft Pforzen zählenden Gemeinden (beispielsweise Ingenried) miteinschließt, die bessere und zukunftsfähigere Variante.



Mit einem an Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer und den Gemeinderat gerichteten Schreiben und einer Unterschriftenliste, in die sich während der Veranstaltung bereits 130 Bürger eintrugen (weitere Betroffene können sich anschließen), will man die Nordumfahrung verhindern und nach einer besseren Lösung suchen.

Von Klaus-Dieter Körber