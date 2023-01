Am 20. Februar ist wieder Nachtumzug in Ettringen

Krönungsball und Kostüm-Aktionstag: In Ettringen nimmt der Fasching Fahrt auf

Der Secondhand-Modeshop der aktion hoffnung in Ettringen bietet ab dem 7. Januar eine riesige Auswahl an Faschingskostümen. © Stippler

Ettringen – Auch in Ettringen steht der Fasching in den Startlöchern. Die Ettrinarria eröffnet die Hochphase der fünften Jahreszeit am kommenden Samstagabend, 7. Januar, mit ihrem Krönungsball. Tagsüber öffnet bereits das Faschingsparadies im Secondhand-Modeshop der aktion hoffnung: Dann startet der Verkauf mit einem großen Aktionstag von 9 bis 17 Uhr. Was die Besucherinnen und Besucher dort erwartet, erklärt die aktion hoffnung in einer Pressemitteilung.

In dieser verspricht die aktion hoffnung unter anderem „eine tolle Auswahl an bunten und ausgefallenen Verkleidungsideen“. Edeltraud Böck, Leiterin des Secondhand-Shops, erklärt: „Von den Klassikern wie Piraten, Cowboys oder Prinzessinnen über orientalische Kostüme, witzige Tieranzüge bis hin zu Unikaten wie Bühnen- und Theaterkostüme – unser Fundus ist riesig und es ist bestimmt für jeden etwas dabei.“ Johannes Müller, Geschäftsführer der aktion hoffnung, sieht in Secondhand-Faschingskostümen noch weitere Vorteile: Das schone Ressourcen und trage gleichzeitig zu einer Spende zugunsten eines Entwicklungsprojektes bei.



Zum Aktionstag am Samstag, 7. Januar, haben sich die Shop-Verantwortlichen übrigens ein buntes Programm einfallen lassen. Besonders kleine Faschingsfreunde sollen auf ihre Kosten kommen: von 9 bis 14 Uhr wird ein Kinderschminken angeboten und am Nachmittag ist ab 14 Uhr ein Kinderzauberer zu Gast, der Luftballonfiguren macht. Ganztägig gibt´s außerdem Sekt, verschiedene Getränke und Faschingsgebäck.



Bei der Vorbereitung des Faschingsmarktes und dem Aktionstag wird die aktion hoffnung durch ehrenamtliche Helferinnen unterstützt. „Es ist bemerkenswert, mit welcher Begeisterung sich die Frauen teilweise seit vielen Jahren für unseren Secondhand-Modeshop einsetzen. Sie schenken der aktion hoffnung viele Stunden; ohne dieses Engagement könnten wir solche umfangreichen Märkte nur schwer anbieten“, dankt Johannes Müller allen Helfern.

Am 20. Februar ist wieder Nachtumzug in Ettringen

Damit sind insbesondere Ettringer gleich gerüstet für eine Faschingssaison, die wieder viele Highlights bereithält, allen voran den Ettringer Nachtumzug am 20. Februar. Etwa 15.000 Besucher hatte das Event bei der letzten Auflage nach Ettringen gelockt.



Die Ettrinarria eröffnet derweil am kommenden Samstag die heiße Saisonphase: Ab 19 Uhr übernimmt in der Ettringer Turnhalle das neue Prinzenpaar – Prinzessin Simone und Prinz Stefan – das Zepter und zeigt sein tänzerisches Können. Geboten wird auch ein Rahmenprogramm – die Märsche der Garden und zu späterer Stunde der Showtanz. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Extra Dry“.