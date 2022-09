„KULTur.gut“ in Ettringen: Wochen KURIER verlost 6x2 Freikarten!

Beim diesjährigen Kulturfestival in Ettringen treten unter anderem auch die schwäbischen Musiker Tom & Flo auf. © Aktion Hoffnung

Ettringen – Nach zweijähriger Corona-Pause finden heuer erstmals wieder Veranstaltungen im Rahmen des Ettringer Kulturformats „KULTur.gut“ statt. Der Erlös kommt diesmal dem EVRIM-Zentrum in Istanbul zugute, um geflüchteten, jungen Menschen Zugang zu Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Um möglichst viele Spenden zu sammeln, haben sich die Veranstalter wieder ein buntes Programm einfallen lassen. Für zwei der Veranstaltungen verlost der Wochen KURIER Freikarten.

Den Auftakt machen die beiden schwäbischen Musiker aus Aichach, Tom & Flo“, die mit dem Sound der 60er und Gitarre, Kontrabass und zwei markanten Stimmen sowie einer Portion Charme das Publikum begeistern.



Weiter geht es am nächsten Tag mit „Vox Orange“, dem bekannten A -Capella-Qunitett, das heuer sein 30-jähriges Bühnenjubiläum nachfeiert. Mit ihrem aktuellen Programm „5 ZimmerKücheBad“ nehmen Vox Orange ihre Zuhörer mit in die surreale Idee einer Vox Orange-WG. Die Sopranistin bietet ihre große Wohnung – 5 ZimmerKücheBad – für Mitbewohner an. Im Nu füllen sich die Räume mit einer Mezzosopranistin, einer Altistin und männlichen Mitbewohnern in den Stimmlagen von Tenor und Bass.



Zum Abschluss kommen auch die jungen KULTur.gut-Fans mit Magic Martin auf ihre Kosten.



An folgenden Terminen finden die Veranstaltungen im Eine-Welt-Saal auf Gut Ostettringen statt:

• Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr: Tom & Flo

• Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr: Vox Orange

• Sonntag, 9. Oktober, 14 Uhr: Magic Martin: Zauberspaß für Klein und Groß.

Tickets gibt´s bei aktion hoffnung (Tel. 08249/9685-0) und bei der Apotheke Ettringen (Tel. 08249/15 37)

Mit dem Wochen KURIER gratis zu „KULTur.gut“!

Wer bei den ersten beiden Events im Rahmen von Kultur.gut gratis dabei sein möchte, kann sein Glück bei diesem Online-Gewinnspiel des Wochen KURIER versuchen. Für beide Veranstaltungen verlost der Wochen KURIER jeweils 3x2 Freikarten.

Und so funktioniert’s: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken. Bitte als Stichwort „Tom & Flo” oder „Vox Orange“ im Formular nennen. Einsendeschluss ist Sonntag, 2. Oktober 2022 (23.59 Uhr). Unter allen Einsendern entscheidet das Los. Die Gewinner werden von uns ausschließlich per E-Mail benachrichtigt! Wir wünschen viel Glück. (wk)