Kulturell herausragend: Filmhaus Huber in Berlin ausgezeichnet!

Das Filmhaus Huber wurde letzte Woche in Berlin für sein Vorjahresprogramm ausgezeichnet. © Filmhaus Huber

Türkheim – Große Ehre fürs Filmhaus Huber: Die beiden Kinos in Türkheim und Bad Wörishofen wurden von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) in Berlin für ihr kulturell herausragendes Vorjahresprogramm ausgezeichnet – unter insgesamt 209 Kinos in Deutschland.

Roth: „Ich gratuliere dem Filmhaus Huber von Herzen für sein besonderes Filmprogramm. Wenn wir die besten Kino- und Verleiherprogramme des vergangenen Coronajahres auszeichnen, würdigen wir vor allem die vielen Menschen, die für das Überleben der Kinos in Deutschland gekämpft haben“, so die Ministerin. „Allen unternehmerischen Risiken zum Trotz haben die Kinobetreiber und Verleiher dem deutschen und europäischen Film auch in dieser schweren Krise die Bühne bereitet, die er verdient.“



Das Filmhaus in Wörishofen erhielt fürs Jahresfilmprogramm 7.500 Euro und fürs Dokumentarfilmprogramm 2.500 Euro Preisgeld. Das Türkheimer Haus profitiert für sein Jahresfilmprogramm mit ebenfalls 7.500 Euro.



Ferner betonte Roth, das Arthouse-Kino in Konkurrenz zu Streaming-Plattformen zukunftsfähig halten zu wollen – insbesondere in der Energiekrise, in der die Regierung an weiteren Förderinstrumenten arbeite.