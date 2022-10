Der roten Telefonzelle neues Leben eingehaucht

Kulturfabrik: Neue Vorstandschaft für Mindelheims Kultur-Baby

Bei der Jahreshauptversammlung hat die Kulturfabrik eine neue Vorstandschaft gewählt: Stefan Dannhart (vorne v. rechts, 2. Vorstand), Theresa Jeckle (3. Vorständin), Jacqueline Schuster (1. Vorständin) und Susanne Preisinger (Schriftführerin), ersetzen (hinten, v. links) Markus Putz, Sheila Richinger und Stefan Haase. Maximilian Beck (links, Kassierer) bleibt dem Vorstand erhalten. © Kulturfabrik

Mindelheim – Alles neu in der Kulturfabrik – zumindest in der Vorstandschaft: Vorständin Jacqueline Schuster, ihre Stellvertreter Stefan Dannhart und Theresa Jeckle sowie Susanne Preisinger (Schriftführerin) und Maximilian Beck (Kassierer) sind künftig verantwortlich für die Kulturfabrik auf der Insel und den dahinter stehenden, gemeinnützigen Verein. Die alte Vorstandschaft trat bei der jüngsten Jahreshauptversammlung aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl an. In einer ausgiebigen Rückschau auf die ersten zwei Jahre Kulturfabrik zogen die scheidenden Verantwortlichen eine mehr als positive Bilanz.

Aus unterschiedlichen privaten Gründen (Umzug, Studium, Auslandsaufenthalt) hatte sich die bisheriger Vorstandschaft bestehend aus Markus Putz, Sheila Richinger, Stefan Haase und Lisa Epple nicht mehr zur Wahl gestellt. Der Abschied sei keinem leicht gefallen, erklärt der bisherige Erste Vorsitzende Markus Putz. „Auch, wenn ich bereits bei meinem Wahlantritt vor zwei Jahren gesagt habe, dass ich den Verein und die Kulturfabrik gerne anschiebe, aber nicht mehr zu einer weiteren Amtszeit antreten werde, ist es jetzt schon ein komisches Gefühl, wenn man quasi sein ‚Baby’ abgibt. Aber ich weiß, dass es in sehr, sehr gute und verantwortungsvolle Hände kommt”, sagte Putz im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Auch die anderen scheidenden Vorstände bedauerten ihr Ausscheiden aus dem Amt sehr, bleiben dem Verein aber als engagierte Mitglieder erhalten.



Die zwei Jahre, die der Verein nun besteht, waren von der Corona-Pandemie geprägt. Dennoch blickte die alte Vorstandschaft eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Die komplett ehrenamtlich arbeitende Kulturfabrik-Mannschaft hat zwischen den Lockdowns und trotz zum Teil harter Regelungen nicht nur viele, sondern auch ganz unterschiedliche Events organisiert, für die es viel Zuspruch gab: Poetry Slams, 90er Party, Liedermacher-Abend, Jazz Frühschoppen, Saatgut-Börse, Techno-Party, Zitherkabarett, Naturschutz-Filmabende, Mantra singen, Fitnesskurse, Yoga, Klamottentauschpartys, Altstadtnacht-Aftershowparty, Müllsammelaktion, Theaterprojekte und vieles mehr. „Das alles ist nur möglich durch viel ehrenamtliches Engagement der tollen Mitglieder und auch durch die finanzielle und inhaltliche Unterstützung durch die Stadt Mindelheim”, betont Markus Putz.



Besondere Besuchermagneten waren die Flohmärkte mit Live-Musik. Angefangen mit rund 30 Ständen wuchs der Spätaufsteher-Flohmarkt auf zuletzt 55 Verkaufsstände an und dementsprechend auch die Zahl der Besucher. Als Highlight des laufenden Jahres nennt Putz das Inselfestival mit acht lokalen Bands und Musikern auf der großen Festivalbühne, einem Handmademarkt mit Selbstgemachtem aus der Region und mehreren lokalen Essensangeboten. Die Live-Musik mache den Markt dabei noch attraktiver für mehrere Zielgruppen, so Putz. Außerdem könne man dadurch lokalen Bands eine Bühne bieten und sie fördern.



In der Kulturfabrik war die letzten zwei Jahre viel geboten. Unter anderem das Inselfestival im jüngsten Sommer lockte viele Besucher an. © Kulturfabrik

Aber auch die Förderung von malenden Künstlern aus der Region lag dem Kulturfabrik-Team seit seiner Gründung am Herzen. So war die Vernissage der Künstlerin Hong Hua Mutterlose aus Ottobeuren in der Kulturfabrik ein voller Erfolg. Sie konnte nicht nur einige Bilder verkaufen, sondern bekam auch vom anwesenden Kunstverein Mindelheim die Einladung, in deren Salon auszustellen. „Und genauso muss es laufen: zwei Vereine, die dasselbe Ziel verfolgen, sehen sich nicht als Konkurrenten, sondern arbeiten zusammen”, so Putz.



Auch im Bereich Theater konnte die Kulturfabrik ein Highlight mit einer aufwändigen Theaterproduktion setzen: „Pasolini_Hybrid” wurde von den beiden Kulturfabriksmitgliedern und Theaterleuten Johann Gubo und Nartan Niemeyer im Sommer 2021 im Garten der Kulturfabrik inszeniert. Neben professionellen Schauspielern konnten auch Laienschauspieler aus der Region ihr Hobby vertiefen und auf einer großen Bühne ihr Talent ausleben.



„Alles in allem kann man sagen, dass das Konzept aufgeht und die Kulturfabrik eine Bereicherung und sinnvolle Ergänzung für die Kulturszene Mindelheims ist – das spiegeln uns vor allem die positiven Rückmeldungen der Besucher wider”, resümiert Markus Putz. Dass die Kulturfabrik in der Mindelheimer und Unterallgäuer Kulturlandschaft angekommen ist, zeige auch die Kulturförderung, die die Kulturfabrik über das Landratsamt verliehen bekommen habe, ohne sich dafür zu bewerben und auch die verschiedenen Spenden, die eingegangen sind, seien ein Zeichen, dass der Kurs stimme.



Der roten Telefonzelle neues Leben eingehaucht

Der Verein konzentriert sich aber nicht nur auf die Location Kulturfabrik und die Events drumherum. Die Kulturfabrik hat beispielsweise über ihre Social Media-Kanäle einen Ideenwettbewerb ausgerufen für die weitere Nutzung der roten Telefonzelle aus der Partnerstadt East Grinstead, die jahrelang ungenutzt vor dem Rathaus stand. Rund 20 kreative Ideen kamen zusammen, die dem Stadtrat überreicht wurden – darunter auch die umgesetzte „Art in the Box”-Idee mit der wohl kleinsten Kunstausstellung in der Telefonzelle, die vom Mindelheimer Künstler Frank Grabowski betreut und von der Kulturfabrik unterstützt wird (der Wochen KURIER berichtete mehrfach). Auch bei der jüngst im Stadtrat diskutierten Erneuerung des Mindelheimer Skaterplatzes ist der Kulturfabrik-Verein dabei und unterstützt die Skater bei ihrem Anliegen für einen neuen Platz. Ihr Winterquartier haben sie unter der Halle an der Kulturfabrik bereits vor knapp zwei Jahren gefunden.



Trotz Corona und wenig Möglichkeiten für Werbung und gemeinsame Treffen ist der Verein von 23 Gründungsmitgliedern auf nun 87 Mitglieder angewachsen mit einer Altersstruktur von Anfang 20 bis Mitte 70. „Die Kulturfabrik ist eben nicht ein seit Jahren eingespielter und bekannter Freundeskreis bzw. Verein, sondern setzt sich aus vielen unterschiedlichen Menschen und Gruppierungen zusammen, die sich teilweise vorher überhaupt nicht kannten und nun gemeinsame Sache machen“, erklären die Vereinsverantwortlichen. Der Plattform-Gedanke, dass sich unter dem Dach der Kulturfabrik verschiedene Interessen und Idee vernetzen und bereichern können, ist ebenfalls aufgegangen: Ob Bund Naturschutz, Skater, Bands, Fanfarengruppe Mindelheim, Billard Club Mindelheim, Volkshochschule und und und – in der Kulturfabrik kommen sie alle zusammen.



„Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass man den Verein, der nun auch schon eingespielte Strukturen hat, guten Gewissens übergeben kann. Die Basis ist geschaffen, auf der die neue Vorstandschaft aufbauen und optimieren, ergänzen und wachsen kann”, so Markus Putz abschließend. Er dankte seinen Vorstandskollegen für die Zusammenarbeit, den Mitgliedern für die Unterstützung. ­Jacqueline Schuster, die neue Erste Vorständin, bekräftigte den Dank und richtete den Blick in die Zukunft: „Die Kulturfabrik und die Menschen, die dabei sind, liegen mir und meinen Vorstandskollegen sehr am Herzen. Wir werden alles tun, damit sie das bleibt, was sie ist: ein Mega-Verein und eine Bereicherung für Mindelheim!”

Wie es im nächsten Jahr für die Kulturfabrik weitergeht, ist übrigens auch Thema in der Stadtratssitzung am kommenden Montag, 24. Oktober, ab 18.30 Uhr im Forum. Unter Tagesordnungspunkt 3 ist ein „Sachstandsbericht“ zur Zukunft der Kulturfabrik vorgesehen.