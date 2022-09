Kunst-Benefiz in den Bad Wörishofer „Kunstwerken“

Von: Regine Glöckner

Applaus für die engagierte Künstlerin Vera Kloeter (Mitte) gab es bei der Vernissage von Bürgermeister Stefan Welzel und Marlies Breher (Vorsitzende der Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung). © Glöckner

Bad Wörishofen – Nach „des Pudels Kern“ bei der gerade zu Ende gegangenen Mogendorf-Ausstellung kommt man in der Kunsthalle des Kunstvereins „Kunstwerke“ mit einem Goethe-Zitat auf den Punkt; denn „zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“, dieser Ausruf darf ganz sicher für die Malerin Vera Kloeter hier in der Kneippstadt gelten.



Deren „ach“ aber lediglich darin bestehen dürfte, sich immer wieder erneut für ihre beiden Seelenseiten zugleich entscheiden zu können: für ihre Liebe zur Malerei und ihre Zuneigung zu Tieren - insbesondere zu ihrem Schoßhündchen Sunny. Auch andere Tiere hat die umtriebige Künstlerin auf Leinwand und Leinwandkarton verewigt – bunt gemalt in Acryl oder Öl.



Wobei sich in den letzten Jahren noch eine dritte „Seelenseite“ entwickelt hat: die Hinwendung zum Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Diesem widmet sie seit geraumer Zeit ihre besondere Aufmerksamkeit und ihr großes, auch finanzielles Engagement.

Die gebürtige Berlinerin lebt und werkelt schon seit 35 Jahren im Kurort und hat immer wieder mit einfallsreichen Taten Akzente gesetzt und für Aufmerksamkeit gesorgt – meist mit Pinsel und Farbe oder mit geradezu historischen Rettungstaten. Ihrem malerischen Einfallsreichtum sind ebenfalls die tierischen Farbtupfer im Kurhaus-Parkhaus, im Seniorenheim Am Anger und in der Kinderabteilung der Bibliothek St. Justina zu verdanken. Pfiffig und von Stiftern gern „gebucht“ sind ihre über Jahre andauernden Verzierungsaktionen an den Hydranten im Ort.



Etwa 70 Bilder stellt Kloeter zum Betrachten und vor allem zum Verkauf aus. Der ganze Verkaufserlös geht an das Kinderhospiz. Die Künstlerin hatte bereits dem Kneippmuseum einige Porträtzeichnungen von Pfarrer Kneipp übereignet. Nun will sie ihren enormen Bilderschatz veräußern, um mit dem Erlös Familien und Kindern, die im Kinderhospiz St. Nikolaus meist ihre letzten Lebenstage verbringen, zu unterstützen. Was nicht verkauft wird, soll dem Kinderhospiz als Ausstattungsschenkung für die gerade neu hinzugebauten Räumlichkeiten übergeben werden.

Rasten kann und will die agile 80-Jährige nicht und deshalb überrascht es nicht, dass Vera Kloeter bis 4. September (täglich von 14 bis 18 Uhr) in den und bei ihren Kunstwerken, Kemptener Straße 3, anzutreffen ist – natürlich auch, um das ein oder andere Werk an die Frau oder den Mann zu bringen. Alles zugunsten der Institution, deren Anliegen es ist, Entlastung und Erleichterung für Kinder und Familien in schwerer Zeit anzubieten.