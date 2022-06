Besonders und Allgäuerisch

Kunstausstellung: „Auf und davon“ mit dem Maler Georg Grimm

Von: Regine Glöckner

Grimms „Entdecker“ bei der Vernissage (v. links): die Fado-Musiker Rita und Roland Stadler, Kuratorin und stellvertretende Museumsleiterin Friederike Haber, Kulturamtsleiter Christian Schedler, Grimm-Forscher Gunther Le Maire, Franz Braun (Wirt des Bühler-Alpsee Gasthofes, bei dem die Grimm-Entdeckung ihren Anfang nahm) und Museumsleiter Markus Fischer © Glöckner

Mindelheim – Nicht mit „es war einmal“, sondern mit „es ist gerade“ beginnt das wunderbare Kunstmärchen in der Stadt Mindelheim, das bis 16. Oktober zu erleben ist. In den Museen des Colleg hat das Museumsteam mehrere Erlebnisräume eingerichtet. Und wie in vielen Märchen liegt anfangs etwas im Dunkeln; Raum und Zeit, fremde Orte und Entdeckungen spielen eine große Rolle.

Märchen sind auch Zeitreisen. Und passend zur sommerlichen Reisezeit und Mindelheims Anspruch als touristische Kulturdestination sind die beeindruckenden Landschafts-Ölbilder, Skizzen und Zeichnungen des 1846 in Bühl am Alpsee geborenen Malers Georg Grimm nun in Mindelheim „angelandet“. Sozusagen per Schiff. Genauer gesagt per Segelschiff, denn die Assoziation eines solchen bildet den Hingucker und Anker der mit Entdeckungsmöglichkeiten gespickten Museumstour.



Diese Tour beginnt – wie der Lebensweg Grimms – in Bühl am Alpsee nahe Immenstadt und führt den jungen Schreinerlehrling nach Kunstakademiestudien in München und Berlin in die weite Welt: letztlich bis nach Brasilien, wo Grimm – höchst angesehen – eine Professur an der kaiserlichen Kunstakademie in Rio de Janeiro erhält. Märchenhaft, ebenso wie die Entdeckung des Malers im Bühler Gasthof Alpsee durch dessen Wirt Franz Braun.



Was das mit Mindelheim zu tun hat ? Doch allerhand, dürften sich die zahlreichen Besucher der Ausstellungseröffnung im Garten des Colleg alsbald gedacht haben. Während man andächtig, von passender portugiesisch-lateinamerikanischer Fado-Musik des Duos Rita und Roland Stadler samt vergnüglichem Amselgezwitscher umzirpt, den fachkundigen und dabei doch unterhaltsamen Ausführungen der Kuratorin Friederike Haber und des Künstlers, Grimm-Kenners-und Forschers Gunther le Maire aus Immenstadt lauschte.



Besonders und Allgäuerisch

Kulturamtschef Christian Schedler, Michael Helfert als Landrats-Stellvertreter und Zweiter Bürgermeister Hans-Georg Wawra hatten bereits anklingen lassen, dass da etwas Besonderes, Allgäuerisches mit der Sonderausstellung zu erwarten war.



Worin allerdings – nicht des Pudels – sondern des putzigen Grimmschen Esels als Ausstellungsflyermotiv – echter Kern lag, sollte sich rasch herausstellen; denn Haberer versprach nichts weniger als eine Inszenierung, eine Ausstellungsinstallation voller Spannung: einen malerischen Globetrotter-Trip, samt Orient sowie Maghreb und dann Atlantik mit dem Segelschiff. Beginnend als Kunst- und Bildungsreise in Italien, im Rahmen der seinerzeit bei Bildungsbürgern üblichen „Grand Tour“. Nun in der Kreisstadt und mit Grimm.

„Ich bummle im Land herum“, war das zentrale Grimm-Zitat des Abends. Haber beschrieb, wie ungeplant und umso unvoreingenommener Grimm seine Vorhaben anging, wie unspektakulär, aber umso professioneller seine malerischen Souvenirs waren. Wie sehr es ihm um Einblicke in andere, fremde Lebenswelten ging – auch um Neugier, mehr aber noch um Interesse, Bildung und Erforschung.

Wem fiel bei solcher Beschreibung nicht das Bild vom umtriebigen Mecheler, dem kreativ-pfiffigen schwäbischen Problemlöser ein? Von dieser Seite zeigte sich dann das Museums­team; denn nach der Theorie folgte der Praxis-Check und es ging hinein ins Museum.



Ein museales Reiseabenteuer

Aber hallo! Da ist ja eine Präsentation, ein museales Reiseabenteuer entstanden, das seinesgleichen sucht: aus der Enge und Düsternis des Bühler Dorflebens geht’s hinaus in die Welt. Mit dem Globus vor der Nase betritt man über pinkfarbene Sprechblasen und unter Wunschvorstellungen, die sich eben nicht in Luft auflösen, sondern in Form von literarischen Traumfahnen, die da hängen bleiben, die Gedanken – und Kunstwelt Grimms, man sticht mit ihm in See und hisst die Segel.



Haberer und ihrem Team gebührt der Verdienst, die Bilder-Sammlung eines an sich romantischen Malers, der weit in die Moderne ausgriff, mit den Mitteln unserer Zeit anschaulich (und) zum Sprechen gebracht zu haben.



Grimms Herkunft und seine Verankerung in der Natur, die ihn – laut Gunther le Maires und dessen ebenso Grimm-kundiger Frau Waltrauds Aussagen – auch zu einem Vorreiter der Freiluftmalerei, des Licht- und Schatten-Malens und in Brasilien berühmt machten, sind offensichtlich. Das Schaffen des nur 41 Jahre alt gewordenen und in Palermo verstorbenen Allgäuers, ein kleiner, aber repräsentativer Teil seines Oeuvres von mehr als 400 Bildern, wird durch die hiesige Präsentation gekonnt ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.



Mehr noch: Eine Gemäldeausstellung ist hier zu einer auch den Inhalten nach schier unglaublichen Erzählung geworden. Die Ausstellung eignet sich für Groß und Klein. Aber das haben tolle Märchen ja so an sich.

Besucht werden kann das Gesamtkunstwerk von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 16. Oktober 2022. Führungen und Sonderveranstaltungen können auf Anfrage gebucht werden.