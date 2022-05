Kunstverein Mindelheim ehrt seine ehemalige Vorsitzende Christel Klemenjak

Von: Regine Glöckner

Bei der Ehrung der ehemaligen Vorsitzenden zum Ehrenmitglied freuten sich von und mit dem Kunstverein (v. links): Kassenwart Peter Fraefel, Zweiter Vorsitzender Michael Bahr , Erster Vorsitzender Klaus Ruttmann, Schriftführerin Margarete Mayer, Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter und Kulturamtsleiter Christian Schedler. © Kunstverein

Mindelheim – Gerade mal knapp ein Jahr im Amt, hatte Klaus Ruttmann, der neue Vorsitzende des Mindelheimer Kunstvereins, gemeinsam mit seinem Vorstands- und Beisitzerteam eine mehr als angenehme Aufgabe zu erfüllen: die Vereinsspitze hatte sich entschlossen, der 2021 aus dem Amt geschiedenen Vorsitzenden des Kunstvereins, Christel Klemenjak, die Ehrenmitgliedschaft anzutragen. Dieser Ehrenakt wurde nun bei der diesjährigen Mitgliederversammlung im Forum vollzogen.

In Anwesenheit des Ersten Bürgermeisters der Stadt Mindelheim Dr. Stephan Winter, sowie des Kulturamtsleiters Christian Schedler durfte die Ausgezeichnete die Ehrenurkunde in Empfang nehmen. Christian Schedler erinnnerte in seiner Laudatio ausführlich an die Leistungen, die Klemenjak in ihren acht Jahren Tätigkeit als Kunstvereins-Vorsitzende vollbracht hatte – darunter etliche Aktiviäten, die, wie alle Redner ausführten, zum Imagegewinn Mindelheims als Kulturstadt maßgeblich beitrugen.



Insofern fiel es auch dem Bürgermeister leicht, Klemenjaks Engagement entsprechend dankbar zu betonen und zu würdigen. Eine Melodie, die auch Kunstprofi Schedler schon intoniert hatte und dabei das „sympathische Energiebündel“ lobte. Die Geehrte dankte, wie es schon immer ihre Art gewesen war, herzlich und unprätentiös für die Auszeichnung, aber auch für das Geschenk des Vereins: eine Stein-Arbeit des Künstlers ­Peter Fraefel.



Der in der Mitgliederversammlung übliche Rückblick auf die Aktivitäten des Vereins, diesmal durch den Zweiten Vorstand ­Michael Bahr, ließ nochmals die Salon-Ausstellungen des Jahres 2021 und des Frühjahrs 2022 Revue passieren mit dem Resumée: Große Vielfalt im Kleinen Salon. Gemälde, Skulpturen, Objekte und Schmuckstücke waren da in beachtlicher Qualität jeden Monat aufs Neue versammelt. Die große Mitgliederausstellung im Forum, diesmal unter dem Slogan „Lieblingsorte“, war sehr gut besucht und brachte bei der veranstalteten Publikumspreis-Auslobung just das Bild „Mein Mindelheim“ von Nina Schmid auf den ersten Rang. Es wurde offensichtlich: viel, aber auch eben lohnenswerte Arbeit wurde von allen Verantwortlichen geleistet, um eine gute Regelmäßigkeit im Kunstvereins-Betrieb herzustellen und damit den selbst gewählten Kunst- und Kulturanspruch einzulösen.



Ergänzend konnte auch die Berichterstattung zum Ausflug nach Lindau samt Chagall-Ausstellung durch Margarete Mayer das Vereinsgeschehen nochmals verlebendigen; genau wie die durchgeführte Exkursion nach Sankt Ottilien oder die Sonderführung durch die Mindelburg unter der kunsthistorischen Begleitung durch Christian Schedler.



Ruttmanns Ausblick auf die nächsten Aktivitäten wie die anstehenden und geplanten Monatsausstellungen im Salon versprechen auch weiterhin interessante Projekte, die Kunstschaffende unterschiedlichster Kunstrichtungen präsentieren.

Die im Mai vorgesehene mehrtägige Fahrt nach Bremen-Worpswede-Bremerhaven ist natürlich längst Vereinsgespräch. Wie aber auch die für Juli geplante Tagesfahrt in die Unesco-Stadt Regensburg. Top-Events also im Jahreskalender des Kunstvereins, ergänzt wie immer durch eine auch wieder regionale Kulturfahrt. Und auch eine mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk geplante Fotoausstellung zum Thema „Heimat“ dürfte für großes Publikums­interesse sorgen.



All dies erfolge bei einer ordentlichen Kassenlage, wie Schatzmeister Peter Fraefel und der dazu erfolgte Bericht der Kassenprüferin Christine Pippig wissen ließen.



Den Beifall der rund 50 anwesenden Mitglieder dürfen Ruttmann und sein Team als Dank und Ansporn begreifen. Und alle Mitglieder des Vereins dürfen sich wiederum auf interessante Kunst und Kultur, Künstlerinnen und Künstler sowie Begegnungen freuen.

Regine Glöckner