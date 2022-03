Kunstverein Mindelheim prämiert Preisträgerinnen

Von: Regine Glöckner

Teilen

Den ersten Platz belegte Nina Schmid mit ihrem Bild „Mein Mindelheim“. © Glöckner

Mindelheim – Mindelheim hat nicht nur einen sehr rührigen Kunstverein und einen attraktiven Kunstsalon; Mindelheim darf sich – ausweislich der gerade zu Ende gegangenen Kunstausstellung – vor allem auch einer sehr ambitionierten Künstlerinnenschaft rühmen.

Drei Preisträgerinnen machten das Rennen bei der Publikumswertung für die drei beliebtesten Werke und mit neun Damen unter den ersten zehn bewerteten Kunstschaffenden. Unter welchen Katrin Schmidt-Penski, engagierte Kunstvereins-Beisitzerin, als Nummer vier mit ihrem beeindruckend ausformulierten Naturgemälde nur knapp an einem Podiumsplatz vorbeirangierte.

Nina Schmid, Erika Rothfelder und Hong Hua Mutterlose heißen die preisgekrönten Künstlerinnen der Jahresausstellung 2022. Mit „Mein Mindelheim“, „Weg ins Licht“ und „Frühlingserwachen“ sind deren Werke überschrieben; und wenn man allein die Titel betrachtet, lässt sich daraus ablesen, was seitens der Publikumsjury anerkannt wurde: Heimatliebe, Zuversicht, idyllisch Schönes. Die Überschaubarkeit, das vermeintlich Gesicherte intakter regionaler Gegebenheiten oder der Natur waren Trumpf.



Nicht die durchaus attraktiven Bildansichten von Paris bis Venedig, die schönen Impressionen vom Touristenhotspot Lago Maggiore, dem Sehnsuchtsort Shangri La oder gar manch eher abstrakte Vorstellungen waren die Lieblinge unter den Lieblingsorten der mehr als 600 Besucher der einwöchigen Ausstellung im Forum.



1.250 Stimmen wurden abgegeben

Ganz im Gegenteil: Mindelheims Stadtansicht, die Marktoberdorfer Kurfürstenallee sowie das pastellene Blütenstillleben mit putzigen Insekten lagen in der Gunst des Publikums ganz vorne; mehr als 1.250 Stimmen wurden abgegeben und dürfen demnach als sehr respektables Interesse nicht nur an dieser Aktion, sondern grundsätzlich als eine prima Anteilnahme am Kunstvereinsgeschehen eingeschätzt werden.

Die Herrenrunde mit Klaus Ruttmann und Dieter Tegeder (Kunstverein), dem Kulturamtsleiter Christian Schedler, sowie dem Dritten Bürgermeister der Kreisstadt, Roland Ahne, beglückwünschte die erste Preisträgerin Nina Schmid gebührend, zumal Hong Hua Mutterlose und Erika Rothfelder aus persönlichen Gründen an der Finissage und Werk-Prämierung nicht teilnehmen konnten.

Platz 2 ging an „Weg ins Licht“ von Erika Rothfelder © Glöckner

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich in Video unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich in Video unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen 3-Sterne-Hotel versprochen: Geflüchtete verärgert über Unterkunft - Landkreis schickt sie zurück nach München Zahlreiche Ukrainer, die gerade vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte nun aber einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. 3-Sterne-Hotel versprochen: Geflüchtete verärgert über Unterkunft - Landkreis schickt sie zurück nach München

Alle drei Preisträgerinnen eint die Tatsache, dass sie sich der Kunst bereits in frühem Alter verschrieben haben. Man malt, weil man will. Ganz auffällig bei der Mindelheimer Autodidaktin Nina Schmid, die von sich sagt, dass sie bereits „auf Tapeten der Großmutter“ gemalt habe „mit Unterschrift“ und sich „sehr frei entwickeln“ konnte. Die 42-Jährige ist durchdrungen von ihrem Talent und ihrer Begabung. Sie malt in vielen künstlerischen Kategorien, ist frei von jeglichen „Schulen“ oder Richtungen. Sie malt, ohne sich festzulegen; man könnte sagen „l‘art pour l‘art“ – eine Befähigung, die auch in der professionellen Malerei höchste Anerkennung genießt.

Sehnsucht nach Leichtigkeit

Das romantisierende, lichtdurchflutete Marktoberdorfer Allee-Bild der 69-jährigen gebürtigen Dirlewangerin, Erika Rothfelder, sowie das Pastellbild der inzwischen in Ottobeuren ansässigen Chinesin, Hong Hua Mutterlose, bestätigten das Publikumsvotum nach Kategorien wie selbsterklärend, problemfrei und hoffnungsvoll. Leichte, anmutige Szenerien und Motive sind wohl in schweren Zeiten besonders gefragt. Vielleicht die Sehnsucht des Menschen nach dem Illustren? Dem strahlend Schönen? Ganz offensichtlich bietet der Kunstverein vielen Begabungen in und um Mindelheim eine Heimat und eine Plattform für die Präsentation künstlerischen Schaffens. Vier Werke sind bis Ausstellungsende auch bereits verkauft worden. Eine starke Zahl, neben der guten Besucherfrequenz, die ja mehrerlei zeigt: der Kunstverein leistet einen Beitrag zu Interesse an künstlerischer Betätigung, Interaktion und Meinungsbildung in Sachen Ästhetik. Keine Kleinigkeit – nicht nur in Zeiten wie diesen.

„Frühlingserwachen“ von Hong Hua Mutterlose gewann Platz 3. © Glcökner