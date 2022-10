Stark und reich an Chancen: Unterallgäu schiebt sich im Zukunftsatlas weiter nach vorne

Das Unterallgäu ist im Standortranking des Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG weiter aufgestiegen. © wk

Unterallgäu – Das Unterallgäu ist ein Landkreis mit „sehr hohen Chancen“ und „sehr hoher Stärke“. Das besagt der aktuelle Zukunftsatlas, den das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG seit 2004 alle drei Jahre veröffentlicht. Dabei zeigt sich im Vergleich zu früheren Studien: Das Unterallgäu ist im Standortranking aufgestiegen und liegt jetzt auf Rang 37 unter allen 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland. Bayernweit belegt der Landkreis Platz fünf. „Diese gute Wertung haben wir vor allem den engagierten Menschen und den innovativen Unternehmen in unserem Landkreis zu verdanken“, so Landrat Alex Eder.

Der Prognos Zukunftsatlas ermittelt die Zukunftschancen und -risiken aller 400 Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands. Anhand von 29 Indikatoren, die den Themenfeldern Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation, Wohlstand und soziale Lage zuzuordnen sind, wird ein Zukunftsindex ermittelt. Konkrete Indikatoren sind zum Beispiel das Bevölkerungswachstum, die Arbeitsplatzdichte, die Schulabbrecherquote, die Gründungsintensität, die Investitionsquote der Industrie, die Kriminalitätsrate und die Kaufkraft.

Anhand des Indexes werden die Kreise platziert und außerdem in acht Klassen eingestuft: In den Klassen eins bis vier dominieren die Zukunftschancen; Klasse fünf zeichnet sich durch einen ausgeglichenen Mix an Zukunftschancen und -risiken aus; In den Klassen sechs bis acht überwiegen die Zukunftsrisiken. Das Unterallgäu ordnet die Prognos AG der Klasse 2 zu.



„Uns kam zugute, dass wir viele Unternehmen in zukunftsträchtigen Branchen haben, zum Beispiel im Bereich Maschinenbau“, sagt Michael Stoiber, Leiter des Sachgebiets Wirtschaft und Tourismus. Besonders freut er sich, dass sich das Unterallgäu im Vergleich zum Zukunftsatlas 2019 in der Gesamtwertung nochmals deutlich verbessert hat.

Wie das Unterallgäu zuletzt abschnitt: 2004: Rang 194

2007: Rang 146

2010: Rang 128

2013: Rang 81

2016: Rang 115

2019: Rang 75

2022: Rang 37