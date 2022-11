Landkreis Unterallgäu unterstützt Allgäu GmbH weiterhin

Auch der Landkreis profitiert von der Marke „Allgäu“, die nicht nur mit Tourismus und Wirtschaftskraft, sondern auch mit einer „heilen Welt“ assoziiert wird. © Allgäu GmbH

Unterallgäu – Die Allgäu GmbH hat die Marke „Allgäu“ und damit auch den Ruf der Region als touristisches Ziel in den letzten Jahren erfolgreich vorangetrieben. Auch unser Landkreis profitiert von dieser Entwicklung. Auf dem jüngsten Kreisausschuss für Wirtschaft und Tourismus stellte der Geschäftsführer der Allgäu GmbH, Klaus Fischer, einige Meilensteine der Arbeit der Allgäu GmbH vor, die eine Fortführung der Kofinanzierung durch den Landkreis rechtfertigen.

Seit 2011 werden die Entwicklung und Vermarktung des Allgäus als Tourismus- und Wirtschaftsstandort sowie das Allgäu als Marke zentral unter einem Dach gebündelt. Die Kernaufgaben der Allgäu GmbH liegen im Tourismus-, Standort- und Markenmanagement.



Die vier Allgäuer Landkreise und die drei kreisfreien Städte einigten sich 2010 darauf, die Basisfinanzierung der Allgäu GmbH ab 2011 auf 1.200.000 Euro festzulegen. Seit 2014 wird der Betriebskostenzuschuss für die Allgäu GmbH direkt von den sieben Allgäuer Gebietskörperschaften als nicht steuerbarer Zuschuss entrichtet. Somit erhält die Allgäu GmbH den vereinbarten Betriebskostenzuschuss in vollem Umfang.



Im Laufe der Jahre ist die Basisfinanzierung immer wieder angepasst worden. Aufgrund der Kostensteigerungen im Personal- und Aufgabenbereich hat die Geschäftsführung der Allgäu GmbH vorgeschlagen, ab dem Jahr 2019 die Grundfinanzierung der Allgäu GmbH in zwei Schritten um je 100.000 Euro pro Jahr zu erhöhen. Bei der Aufsichtsratsitzung im August 2018 sprach sich die Mehrheit für folgenden Verteilungsschlüssel aus: 50 Prozent errechnen sich aus Einwohnern, Steuereinnahmen und dem Bruttoinlandsprodukt und 50 Prozent aus den Übernachtungszahlen.



Für die Jahre von 2020 bis 2020 ergab sich nach dieser Formel ein jährlicher Gesamtförderbetrag von 1.600.000 Euro, wovon der Landkreis Unterallgäu 240.760,14 übernahm.



Aufgrund weiterer, aktueller Kostensteigerungen im Bereich Personal und Sachkosten schlägt die Geschäftsführug der Allgäu GmbH vor, die Grundfinanzierung erneut zu erhöhen. Für den Landkreisunterallgäu ergäbe sich demnach ein Kofinanzierungsbeitrag von 248.283,90 Euro.



Bevor die Kreisräte darüber abstimmten, zeigte sich Landrat Alex Eder von der Arbeit der Allgäu GmbH überzeugt: „Die Allgäu GmbH ist ein absolutes Erfolgsmodell. Andere Landräte beneiden uns um diese Dachmarke.“ Sich mit dem Markennamen „Allgäu“ zu schmücken, habe beispielsweise auch Einfluss auf die Personalsuche. „Wir haben , wenn wir Chefärzte suchen, Bewerbungen aus ganz Deutschland, weil wir Allgäuer sind“, so Eder.



Bad Wörishofens Bürgermeister und Kreisrat Stefan Welzel, der nach eigener Angabe die Gesellschafterstruktur der Allgäu GmbH studierte, warf die Frage in den Raum, ob es nicht möglich sei, dass der Landkreis Unterallgäu Mitgesellschafter werde, wenn er schon entsprechende finanzielle Unterstützung leiste.



Fischer erklärte, dass der Landkreis ohnehin bereits über den Tourismusverband mit dabei sei. Aufgrund des damaligen Bürgerentscheids, sich als Landkreis nicht am Allgäu Airport zu beteiligen, war nach damaliger Gesellschafterstruktur eine Beteiligung des Landkreises nicht vorgesehen. Dies könne aber überdacht werden. Agnes Schragl (FW) erkundigte sich nach den Beiträgen, die die 650 Partner zu zahlen haben, um mit der Marke Allgäu für sich zu werben. Darauf Fischer: „Die Unternehmen zahlen nach Mitarbeitergröße, Vereine zahlen nichts.



Mike Hammermayer (FDP) wollte wissen, ob die Allgäu GmbH nicht auch als Reiseveranstalter auftreten könne. Darauf Fischer: „Wir sind ein klassisches Ziel, das die Gäste direkt und weniger pauschal buchen.“ Außerdem wolle man den bestehenden Veranstaltern keine Konkurrenz machen.



Ernst Gradl (AfD) bemängelte die niedrige Zahl an Campingplätzen. Fischer verwies auf die wenigen, guten Adressen. Die Städte seien an dem Thema dran und auch im Bereich Camping auf dem Bauernhof tue sich was.



Der Beschluss, die Allgäu GmbH für die Jahre 2023 und 2024 konzufinanzieren, wurde einstimmig gefasst.