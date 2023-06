Landrats-Delegationen aus Gostyn und Nordhausen beim Frundsbergfest: Hoffnungsbilder von ukrainischen Flüchtlingen übergeben

Landrats-Delegationen aus Gostyn und Nordhausen beim Frundsbergfest in Mindelheim

Auch die Partnerlandkreise dürfen auf dem Frundsbergfest nicht fehlen. Landrat Alex Eder (links) und Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter (2. v. links) stießen mit Landrat Robert Marcinkowski aus Gostyn (Polen) und dem Vertreter des Landkreises Nordhausen (Thüringen), auf das Frundsbergfest und die Freundschaft an. © Regine Glöckner

Mindelheim - Bürgermeister Dr. Stephan Winter hatte die außerordentliche Tragweite der Situation sofort erfasst: Soeben hatte der mächtige Kaiser Karl V., ihn, den Bürgermeister der Kreisstadt, als Redner angekündigt. So eine Ehre! Dieses kleine Amusement war das heitere i-Tüpfelchen auf die herzliche Stimmung bei der Begegnung zwischen den Landkreis-Repräsentanten aus Polen, Thüringen und dem Unterallgäu bei der deutlich wurde: Hier treffen sich Freunde.

Den zeremoniell starken Einzug und Auftritt Kaiser Karls V. und seiner Gemahlin Isabella von Portugal (Richard und Constanze Laeverenz), gab es samt Renaissancemusik einer Jugendformation unter Leitung von Robert Hartmann in Form mehrerer „Allemanden“, also „“deutscher Tänze“, gleich zweimal. Der Zeitplan war wohl ein wenig verrutscht, das Kaiserpaar zu früh dran und darum zog der höfische Tross zur Freude des Publikums beim Frundsberg-Fähnlein ein und aus und natürlich: nochmal ein.



Auch Landrat Alex Eder hatte sich als Landvogt schon unters Volk gemischt, als in engem Schulterschluss Landrat Robert Marcinkowski aus Gostyn mit dem Vertreter des thüringischen Landrats und dem ebenso herbeikommenden Mindelheimer Bürgermeister nun zusammentrafen: mit dem Kaiser, seiner Gattin und Hofstaat, begleitet von lanzenbewehrten Abordnungen, die für freie Bahn für die Herrschaften sorgten.

Winter schlug bei seiner Begrüßung einen kurzen Bogen um die Geschichte des Festes und seiner über die Jahre dabei gewachsenen Verbindungen. Und erwähnte eigens die nun jüngste, feine Idee, die erste Partnerschaftsbegegnung mitten hinein ins Lagerleben verlegt zu haben. Darauf erwiderte der polnische Landrat – in vorzüglich gutem Deutsch – wie glücklich er mit der Freundschaft zum Unterallgäu und seiner Kreisstadt sei, wie sie in guten Zeiten entstanden, auch schwierige Zeiten überdauert und nun wieder zu schönen Tagen die Menschen zusammengeführt habe - um dann in großer Aufrichtigkeit auch zu betonen, wie anerkennenswert er die beim Ausbruch des Ukraine­krieges sofort angebotene Hilfe aus Nordhausen und dem Unterallgäu empfunden habe, um dann auch seiner Dankbarkeit für eine großzügige Spende der Unterallgäuer Kreistagsmitglieder für Ukraineflüchtlinge in Polen Ausdruck zu verleihen. Passend dazu überreichte er an Winter zwei von ukrainischen Flüchtlingen gemalte Hoffnungsbilder und darüber hinaus noch einen Gostyner Spezialitätenkorb.



Nach Marcinkowski ergriff der thüringische Repräsentant das Wort, um einerseits den offensichtlich bei der Anreise steckengebliebenen Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke zu entschuldigen und dieses Missgeschick aber zugleich mit der Übergabe zweier ordentlich dimensionierter Bouteillen Nordhäuser Klaren an Winter und Eder hochprozentig wettzumachen. Zudem gab es für alle Freundschaftsverantwortlichen ein Flascherl Schnaps, mit dem unverzüglich und fröhlich auf das allgemeine Wohl, das Gelingen des Festes und die Freundschaft angestoßen wurde.