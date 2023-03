Landratsamt Unterallgäu: Offizieller Baubeginn für die Aufstockung

Von: Melanie Springer-Restle

Die Aufstockung des Unterallgäuer Landratsamtes kann losgehen. Am gestrigen Montag war offizieller Baubeginn. © Springer-Restle

Unterallgäu – Endlich kann es losgehen: Am gestrigen Montag war offizieller Baubeginn für die Aufstockung des Landratsamtes in Mindelheim. Da an diesem Tag ohnehin eine Bauausschusssitzung stattfand, durften auch die Mitglieder symbolisch zum Hammer greifen.

Landrat Alex Eder stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil das Gebäude seit geraumer Zeit aus allen Nähten platzt und man bereits viele Außenstellen errichten musste. Mit einem weiteren Stockwerk kommen nun 48 neue Büroplätze hinzu. Auch die Ökoherzen dürften höher schlagen, denn der Aufbau erfolgt – wo brandschutzrechtlich möglich – in nachhaltiger Holzständerbauweise. Da das alte Dach ohnehin sanierungsbedürftig gewesen war, schlage man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, so Eder.



Die Statik des Gebäudes sah eine etwaige Aufstockung vor. „Das war sehr vorausschauend. Wir schaffen zusätzlichen Raum, ohne Flächen zu verbrauchen“, freute sich Eder. Der mit circa vier Millionen Euro kalkulierte Bau soll im Frühjahr 2024 bezugsfertig sein. Auch der planende Architekt Jochen Schurr lobte die innovative Baumaßnahme: „Hier kann man als Landkreis zeigen, wie bauen heute funktioniert.“ Schurr und Eder freuten sich angesichts der steigenden Baukosten, dass der Bauausschuss die Maßnahme rechtzeitig beschlossen hatte.