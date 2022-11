Landtags- und Bezirkstagswahl 2023: Kandidaten für die SPD stehen fest

Als SPD-Kandidaten für den Stimmkreis 708 Kaufbeuren stehen fest: Claudia Miller (Direktkandidatin Bezirkstag, vorne v. links), Susanne Sorgenfrei (Direktkandidatin Landtag) sowie Michael Helfert (Listenkandidat Landtag, hinten v. links) und Renate Domin (Listenkandidatin Bezirkstag). © SPD

Mindelheim/Unterallgäu – Mit einer Stimmkreiskonferenz in Pforzen haben die Unterbezirke Memmingen-Unterallgäu und Ostallgäu-Kaufbeuren im Stimmkreis 708 Kaufbeuren zuletzt die Weichen für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 gestellt. Auch eine Mindelheimerin geht bei der Bezirkstagswahl für die SPD ins Rennen.

Mit Susanne Sorgenfrei aus Kaufbeuren und Claudia Miller aus Mindelheim wurden die Bewerberinnen für Landtag und Bezirkstag einstimmig nominiert.

Susanne Sorgenfrei (32) ist überzeugt, dass Bayern einen sozialökologischen Wandel braucht. Unter anderem müsse der öffentliche Nahverkehr auch in ländlichen Regionen ausgebaut werden. Wohnen muss in ihren Augen bezahlbar für alle bleiben. Hierfür bedürfe es sozial geförderten Wohnraums, gerade auch in wirtschaftlich boomenden Regionen, so Sorgenfrei. Man müsse den Menschen die Sorgen im Alltag nehmen. Hierfür brauche es einer starken sozialdemokratischen Stimme für die Region im bayerischen Landtag.

Die Mindelheimerin Claudia Miller bewirbt sich um das Direktmandat für den häufig als „Sozialparlament“ bezeichneten Bezirkstag Schwaben. Hier kann sie aus ihrer reichhaltigen beruflichen Erfahrung bei einer Einrichtung der Behindertenhilfe schöpfen. Miller sieht den Ausbau von Tagespflegeplätzen und Pflegestützpunkten zur Entlastung pflegender Angehöriger als dringend erforderlich an. Hierfür bedürfe es unter anderem den Aufbau einer schwabenweiten digitalen Pflegeplatzbörse, so Miller. Sie fordert die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und dass die Sozialraumorientierung und Inklusion von Menschen mit Handicap aktiv angegangen werden.

Als Zweitstimmenbewerber wird Susanne Sorgenfrei vom Mindelheimer Kreis- und Stadtrat Michael Helfert flankiert, der auch stellvertretender Landrat im Unterallgäu ist. Renate Domin aus Kaufbeuren ist die „Huckepack-Kandidatin“ von Claudia Miller für den Bezirkstag. Domin ist in mehreren sozialen Verbänden und Vereinen ehrenamtlich engagiert.

Die beiden Unterbezirksvorsitzenden Petra Beer (Memmingen-Unterallgäu) und Hannah Fischer (Ostallgäu-Kaufbeuren) freuen sich, dass die vier Kandidatinnen und Kandidaten „hochmotiviert und engagiert in den Wahlkampf starten“, heißt es in der SPD-Pressemitteilung.