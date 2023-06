Landtagsvizepräsident Hold zu Besuch beim Asylhelferkreis Wertach

Landtagsvizepräsident Alexander Hold war zu Besuch beim Asylhelferkreis in Wertach. © K. Merz

Wertach – Eineinhalb Stunden hatten Beate Fink, Dr. Martha Egger-Feichtinger, Lisa Bühler und Gottfried Metzger vom Asylhelferkreis Wertach dem Landtagsvizepräsidenten Alexander Hold nicht nur von ihren vielfältigen Aufgaben und damit zusammenhängenden Problemen berichtet, sondern auch davon, wie diese Aufgaben das Team emotional immer mehr belasten

„Wir sind da, wenn die Geflüchteten im Ort ankommen und nicht wissen, wo sie untergebracht werden. Wir sind da, wenn es darum geht, die Kinder im Kindergarten und in der Schule anzumelden. Wir sind es, die von der Schule angerufen werden, wenn die Kinder nicht auftauchen. Wir sind da, wenn es um die Organisation von Sprachkursen, Arbeitsplätzen oder Arztbesuchen geht und das sind nur ein paar Beispiele“.

Es war nicht das erste Treffen mit Männern und Frauen, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Alexander Hold hat als Sprecher der Freie Wähler-Landtagsfraktion für Asyl und Integration bereits mehrere solcher Gespräche geführt und jedes Mal war er tief beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Flüchtlingshelfer. Auch die Schilderungen der vier Ehrenamtlichen des Asylhelferkreises Wertach waren da keine Ausnahme.

Landtagsvizepräsident Hold zu Besuch beim Asylhelferkreis Wertach - Probleme mit Infrastruktur

„In Wertach haben gerade einmal 2.450 Menschen ihren Erstwohnsitz. Trotzdem sind in der Gemeinde derzeit 60 Geflüchtete untergebracht, um die sich die vier Mitglieder des Helferkreises fast allein kümmern“, so Hold. Der Grund, warum die kleine Marktgemeinde tatsächlich mehr Geflüchtete aufgenommen hat, als sie es eigentlich müsste, liegt darin, dass Wertach im Gegensatz zu anderen Gemeinden des Landkreises passende Liegenschaften anbieten kann.

Hold begrüßte dies zwar, „der Landkreis ist gerade froh um jede ihm angebotene Immobilie, schließlich müssen die Menschen untergebracht werden. Andererseits hat nicht jede kleinere Gemeinde die für eine gelingende Integration notwendige Infrastruktur.“ Findet sich beispielsweise eine Arbeitsstelle für einen Geflüchteten in der Gastronomie, dann scheitert die Umsetzung nicht selten daran, dass die Arbeitszeiten nicht mit den Zeiten des ÖPNV kompatibel sind. „Manchmal fahre ich die Leute dann“, erklärte Gottfried Metzger.

Oftmals fehlen Plätze für Sprachkurse

Gleiches gilt für die Schulen. Wertach hat lediglich eine Grundschule. Alle älteren Kinder müssen in die benachbarten Orte fahren. Auch Freizeitangebote sind in der kleinen Gemeinde selten passend für die Geflüchteten. „Wir bekommen oftmals keine Informationen darüber, wer genau nun zu uns kommt, ob Kinder dabei sind, die Leute vielleicht Englisch oder überhaupt lesen und schreiben können, jemand krank oder vielleicht sogar schwanger ist. Das sollten wir aber doch eigentlich alles wissen, bevor wir die Leute vom Bus abholen. Schließlich sind wir es, die sämtliche Anmeldungen, sei es zur Schule oder zum Sprachkurs, vornehmen oder Anträge zum Beispiel für die Übernahme von KITA-Gebühren stellen“, konstatierte Elisabeth Bühler. „Wir haben zwar dafür gesorgt, dass alle Landkreise inzwischen flächendeckend spezielle Integrationslotsen haben, aber diese stoßen derzeit auch an ihre Grenzen“, bestätigte Hold und kündigte eine Initiative an, um den Informationsfluss zwischen Landratsämtern und Flüchtlingshelfern zu verbessern.

Genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist es für die vier, dass alle hier Ankommenden sofort Deutsch lernen und arbeiten können. Für Dr. Egger-Feichtinger ist „arbeiten zu dürfen ein Grundrecht.“ Auch Hold findet, dass Geflüchtete schneller Zugang zu Sprachkursen bekommen sollten. „Bayern hat zwar als erstes Bundesland Erstorientierungskurse für Asylbewerber eingeführt. Inzwischen hat der Bund die Aufgabe übernommen. Es dauert in der Praxis aber oft viel zu lange, bis tatsächlich ein Platz im Sprachkurs frei ist“, kritisierte Hold.

Hold regt Bildung von Fahrgemeinschaften an

Der Landtagsvizepräsident regte bei dem Termin die Bildung von Fahrdiensten beziehungsweise Fahrgemeinschaften durch die potenziellen Arbeitgeber der Geflüchteten an. „Darum werde ich mich sofort kümmern“, kündigte Metzger an. „In Sonntagsreden ist immer die Rede von Wertschätzung unserer Arbeit. Dass ein Verantwortlicher aus der Politik aber tatsächlich zu uns kommt und vor Ort mit uns nach Lösungen sucht, ist schon außergewöhnlich. Uns ist klar, dass Vieles von dem, was wir uns wünschen, nicht umsetzbar ist. Aber auch wenn sich nur ein bisschen was verbessert, wäre das schon eine große Hilfe“, gaben die vier Ehrenamtlichen einem sichtlich beeindruckten Alexander Hold mit auf den Weg