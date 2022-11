Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks: Zwei Unterallgäuer unter Schwabens Besten

Teilen

So sehen Sieger aus: 13 der 19 erfolgreichen, schwäbischen Junghandwerkerinnen und Junghandwerker im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Landesebene – mit Volker Zimmermann, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben. © Foto Kraus

Unterallgäu – Aus Schwaben kommen in diesem Jahr 19 Landessiegerinnen und Landessieger beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Der Präsident der HWK Schwaben Hans-Peter Rauch (HWK) lobt den Erfolg des schwäbischen Handwerkernachwuchses: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich unsere jungen Gesellinnen und Gesellen dieser Herausforderung stellen, sich ins Zeug legen und sich dann auf Landesebene mit ihrem Wissen und ihrem Geschick durchsetzen. Sie haben damit ganz klar ein enormes Engagement für ihren Beruf unter Beweis gestellt und das Wettbewerbs-Motto ‚Wir wissen, was wir tun‘ voll erfüllt.“ In Straubing wurden insgesamt 103 bayerische Landessieger ausgezeichnet.

Für die Landessieger sei es sinnvoll, sich zum Meister fortzubilden. „Der Meisterbrief ist die perfekte Basis für die Selbstständigkeit. Meister sind gefragte Fach- und Führungskräfte und anerkannte Ausbilder“, betont HWK-Präsident Rauch. Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten, etwa den Meisterbonus des Freistaats Bayern über 2.000 Euro, die Begabtenförderung in der beruflichen Bildung, die unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 8.100 Euro Unterstützung gewährt sowie das Meister-BAföG. Bei Fragen zur Förderung sind die Handwerkskammern die richtigen Ansprechpartner.



Für die letzte Stufe des Wettbewerbs auf Bundesebene wünscht Rauch den jungen Frauen und Männern viel Erfolg und ein Wiedersehen in Augsburg. Die Bundessiegerfeier 2022 findet nämlich dieses Jahr am 9. Dezember 2022 in der Schwabenhalle in Augsburg statt.



Unter Schwabens Besten ist auch Raumausstatterin Nadine Frei aus Breitenbrunn, die bei Einrichtungshaus Kornegger in Krumbach arbeitet – ebenso wie Informationselektroniker Christoph Schabik (Babenhausen) von der Memminger Firma BSA Systemhaus GmbH.

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks wird seit dem Jahr 1951 in rund 120 verschiedenen Berufen ausgetragen.