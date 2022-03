Helligkeit und Farbe

„Lieblingsorte“ des Mindelheimer Kunstvereins: Ausstellung im Forum bis Sonntag

Von: Regine Glöckner

Bei der Eröffnung der Mitgliederausstellung am letzten Samstag herrschte großer Andrang im Forum. © Glöckner

Mindelheim – 83 Werke von 42 Künstlerinnen und Künstlern: mit einer beeindruckenden Vielfalt an kreativen Ausdrucksmöglichkeiten haben sich die Mitglieder des Kunstvereins zur Jahresausstellung unter dem Motto „Lieblingsorte“ mit ihren Werken im Forum versammelt.

War die Ausstellungsvorgabe ursprünglich vor allem den seit zwei Jahren begrenzten Möglichkeiten individueller Bewegungsfreiheit- oder Sehnsucht geschuldet, bekommt die Präsentation aufgrund der aktuellen Geschehnisse an Grenzen in Ost-Europa eine zusätzliche, fast beklemmende Bedeutung. Denn überdeutlich lässt sich aus den Exponaten herauslesen, was Lieblingsorte für die Mehrzahl der Kunstvereinsmitglieder sind: unzerstörte Gegenden, unberührte Landschaften, Natur, Gewässer.



Kaum geschlossene Räume, kaum Abstraktes oder Traumwelten, ja, mal eine goldene Badewanne, oder ein fast mystisch anmutendes Objekt in Form eines Turmes. Und: Ein steinernes ­Statement, eine schwere Erdscheibe mit einer umlaufenden Goldrinne und einer blauen Kugel als beachtliche Referenz an die Ukraine und deren Landesfarben von Peter Fraefel.



Peter Fraefels steinerne Referenz an die Ukraine. © Glöckner

Doch sonst scheinen Lieblingsorte bei der Mehrzahl der Kunstvereinsmitglieder mit vor allem europäischen Reisezielen, Naturschauplätzen oder idyllisch-poesievollen Szenerien verbunden zu sein. Auf den Punkt gebracht: Stadt, Land, Fluss sind vor allem die Themen der Kunstschaffenden. Und das belegt gleich zu Beginn des Ausstellungsrundgangs Nina Schmids Silhouette „Mein Mindelheim“. Eine nette, sympathische Hommage, die den Reigen der Impressionen von Venedig bis Paris, Salzburg bis Sylt oder Mallorca bis Marrakesch eröffnet. Zu denen sich Allee- oder Bergpanoramen und Gestade-Ansichten gesellen.



Dabei gibt´s reichlich Besonderes, wohl durch philosophisch-künstlerische Interpretation zum Thema definierte Arbeiten. Augenfällige und ausgefallene Werke, deren Titel schon aufmerken lassen, dass Lieblingsorte eben auch im Kopf entstehen. „My favorite place“, Kopfurlaub, „Überall wo es Kaffee gibt“ oder als Toast und Trost auf das Hier und Jetzt: L‘Chaim „Auf das Leben“ darf man mit einigen anderen zu so etwas wie den Hinguckern zählen.



„Mein Mindelheim“ von Nina Schmid © Glöckner

Einige wenige Motive wirken wie ein kleiner Protest gegen Gefühligkeit; oder als Ausdruck vom Schmerz am Verschwinden der Idylle. Am Zugrundegehen, am Zerbrechlichen des Gewohnten, des Gesicherten, der Gewissheiten und vor allem: der Geborgenheit. Bleibt nur das Souvenir?

Helligkeit und Farbe

Licht, Luft und viele kräftige Farben sind die Dominanten dieser Ausstellung mit Acryl- und Ölbildern, Fotografischem, Objekten aus Gips, Holz oder Ton sowie Aquarellen und Zeichnungen.



Man meint in vielen Arbeiten des Menschen Sehnsucht nach Einfachheit und Normalität zu erkennen. Ganz offensichtlich haben der Kunstvereinsvorsitzende Klaus Ruttmann und sein Team in dieser schwierigen Zeit mit der thematischen Ausrichtung und Titelung der Jahresausstellung den Nagel auf den Kopf getroffen. Oder wie es der Zweite Bürgermeister Hans-Georg Wawra in seinen Grußworten sagte: Man hat „Lebensfreude und Kunstgenuss“ wieder zum Leben erweckt. Und ja, man sieht sich mehrheitlich dem Hübschen und Unaufgeregten gegenüber. Wiedererkennbarkeit ist Trumpf.



Der Andrang zur Eröffnung war groß, lang ersehnte persönliche Begegnungen und Gespräche ein offensichtliches Bedürfnis und Vergnügen – dem leider das professionelle improvisatorische Harfenspiel von Olga Bodanowitz akustisch weitgehend zum Opfer fiel. Für einige Momente verlieh auch sie dem „Kunst“-Forum den Hauch eines Musik-Lieblingsortes.



Die Öffnungszeiten der Ausstellung im Forum sind werktags von 15 bis 19 Uhr und samstags/sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die Finissage (mit Werk-Prämierung) findet am Sonntag, 13. März, um 16 Uhr statt.

Regine Glöckner