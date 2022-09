Was die drei Partner konkret einbringen

Lithium-Ionen-Batterien: Grob, Manz und Dürr schließen einzigartige europäische Kooperation

Wollen die Fähigkeiten dreier Unternehmen bündeln (v. links): Florian Grob, Christian Grob (Grob-Aufsichtsratvorsitzender), Dr. Jochen ­Weyrauch (CEO, Dürr AG), German Wankmiller (CEO, Grob), Martin Drasch (CEO, Manz AG), Christian Müller (CSO, Grob). © Grob

Mindelheim – Immer mehr Menschen sind elektrisch unterwegs. Die logische Folge: Je mehr Elektroautos auf die Straße kommen, desto mehr hochwertige und leistungsstarke Batterien werden benötigt. Im Bereich der Produktionstechnologie für Lithium-Ionen-Batterien haben sich deshalb nun drei Experten der Branche zu einer wohl einzigartigen europäischen Kooperation zusammengeschlossen – und das mit Mindelheimer Beteiligung: Die Firma Grob wird zusammen mit der Manz AG und der Dürr AG „eine strategische Kooperation zur gemeinsamen Akquise und Bearbeitung von Projekten zur Ausrüstung kompletter Batteriefabriken“ eingehen, wie Grob heute mitteilte.

Ziel ist es laut Grob, das immense Wachstumspotenzial im Geschäft mit Produktionstechnik für Lithium-Ionen-Batterien zu nutzen und künftig die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Denn die Nachfrage nach Elektroautos wächst immer weiter – mehrere Batterie- und Autoproduzenten investieren derzeit in Batteriefabriken oder haben zumindest entsprechende Pläne angekündigt. „Aktuell gibt es in Europa aber noch zu wenig Fertigungskapazitäten für den wachsenden Bedarf“, erklärt die Firma Grob.

Im Rahmen der Partnerschaft planen die Unternehmen, sich gemeinsam als europäischer Systemanbieter von Batterieproduktionsanlagen zu etablieren und den Kunden eine leistungsstarke Alternative zu den bisher meist aus Asien stammenden Ausrüstern zu bieten. Die drei Unternehmen wollen eigenen Angaben zufolge innovative Maschinenstandards „Made in Europe“ setzen. Technische Expertisen könne man nun bündeln.

Zielmarkt der Kooperation ist insbesondere der Automotive-Sektor. Durch die gute Ergänzung untereinander könne die neue Kooperation im Bereich der Li-Ion-Batterieproduktion die gesamte Wertschöpfungskette aus europäischer Hand anbieten. Ferner fassen die Unternehmen auch Projekte im Bereich der stationären Speicher sowie Consumer Electronics ins Auge.



Was die drei Partner konkret einbringen

Welchen Beitrag die einzelnen Unternehmen innerhalb des Bündnisses leisten? Die Manz AG (Sitz: Reutlingen, Umsatz 2021: 227 Millionen Euro) als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer bringt ihre Entwicklungskompetenzen sowie ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung unterschiedlicher Lithium-Ionen Zelltypen und deren Montage in ein Batteriemodul ein – von der gewickelten Knopfzelle über prismatische Zellen bis hin zur gestapelten Pouch-Zelle.

Grob (Umsatz 2021/22: 1,2 Milliarden Euro) ist seit über 95 Jahren Vorreiter im Bau von Produktions- und Automatisierungssystemen und wird bei seinen Kunden geschätzt für seine Umsetzungsstärke in der Konzeption, Planung und Inbetriebnahme hochkomplexer und kundenspezifischer Anlagen für die Großserienfertigung – und das zunehmend in der Automobilindustrie mit Fokus auf die E-Mobilität mit den Schwerpunkten E-Antriebe und Batterietechnologien.

Ergänzt wird die Allianz durch die Dürr AG (Sitz: Stuttgart, Umsatz 2021: 3,5 Milliarden Euro), einen der weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauer. Dürr verfügt über Expertise im Bereich der Elektrodenfertigung und weiteren Produktionsschritten in der Zell- und Modulmontage. Unter anderem liefert Dürr Beschichtungsanlagen für Elektroden an das Porsche-Joint-Venture Cellforce. Dürr bringt auch seine Erfahrungen in der Abwicklung von Großprojekten – in der Automatisierung und in der Digitalisierung – in die Kooperation ein.

Bei der Vertragsunterzeichnung (v. links): German Wankmiller (CEO, Grob), Dr. Jochen Weyrauch (CEO, Dürr AG) und Martin Drasch (CEO, Manz AG). © Grob

Die Stimmen der Unternehmenschefs zur Kooperation:

• Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG: „Manz hat sich hervorragend im Batteriemarkt positioniert. Wir sehen ausgezeichnete Möglichkeiten, von der dynamischen Entwicklung der Elektromobilität zu profitieren – daher haben wir unser Geschäftsmodell entsprechend fokussiert. Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir auf Basis der richtungsweisenden und europaweit einzigartigen Allianz mit GROB und Dürr einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht haben, um die enormen Marktpotentiale zu erschließen. Mit der Kooperationsvereinbarung sind wir zusammen mit unseren Partnern in der Lage, die gesamte Wertschöpfungskette in der Batterieproduktion zu besetzen und die Entwicklung der Anlagentechnologie zur Herstellung der nächsten Batteriegeneration wesentlich zu beschleunigen. Damit tragen wir auch zur europäischen Unabhängigkeit in diesem strategisch wichtigen Zukunftsmarkt bei.“

• German Wankmiller, Vorsitzender der Geschäftsführung der GROB-Gruppe: „Wir freuen uns über die Kooperation mit zwei so renommierten Partnern wie Manz und Dürr. Das Familienunternehmen GROB hat in kürzester Zeit umfassendes Wissen in Maschinen, Anlagentechnik und Prozessabläufen für das gesamte Portfolio der E-Mobilität aufgebaut und ist inzwischen Weltmarktführer in der Herstellung von Produktionssystemen für Elektroantriebe. Gleichzeitig wurde in den Batteriespeicher-Technologien mit Schwerpunkt Systemtechnik Prozesswissen für Batteriemodul- und Packsysteme mit Pouch- und Hardcasezellen entwickelt und bereits mehrere Großanlagen ausgeliefert. Als weiterer konsequenter Schritt hat GROB auch die Entwicklung von Anlagentechnik zur Produktion von Batteriezellen aufgenommen. Durch die Zusammenarbeit mit Manz und Dürr sehen wir uns noch breiter aufgestellt und können in kurzer Zeit Großanlagen für die internationale Autohersteller- und Zulieferindustrie realisieren. So können wir Lösungen aus einer Hand entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten, von der Beschichtung bis hin zur Packmontage.“

• Dr. Jochen Weyrauch, Vorstandsvorsitzender der Dürr AG: „Die Batteriefertigung zählt zu den wachstumsstärksten Sektoren in der europäischen Industrielandschaft. Der zügige Aufbau von Fertigungskapazitäten ist die Voraussetzung dafür, dass die europäischen Automobilhersteller ihre führenden Marktpositionen im Zeitalter der Elektromobilität erhalten können. Das kombinierte Technologieangebot von Dürr, Grob und Manz steht für hocheffiziente Fertigungsprozesse mit maximaler Digitalisierung, hoher Verfügbarkeit und hervorragender Produktqualität. Damit können sowohl Volumen- als auch Premiumhersteller exakt die Batterietypen produzieren, die sie benötigen.“