Loppenhausen: Fahrer weicht Katze aus und endet im Gartenzaun

In Loppenhausen hatte eine Katze gestern großes Glück. Pech dagegen hatte der Fahrer, der ihr auswich. © AOV

Loppenhausen - Gestern Vormittag kam es auf der Hauptstraßen in Loppenhausen zu einem Verkehrsunfall, den eine Katze auslöste.

Ein 74-jähriger Unterallgäuer befuhr die Hauptstraße in Loppenhausen als ihm plötzlich eine Katze vor das Fahrzeug sprang. Der Fahrer wollte nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zuerst mit der Einfriedung eines dortigen Grundstücks.

Tatsächlich endete die Fahrt erst am Fundament des nächsten Grundstücks. Der Fahrer blieb mit viel Glück unverletzt. Am Pkw und den Einfriedungen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Die Feuerwehren Breitenbrunn, Kirchheim, Loppenhausen und Pfaffenhausen waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

