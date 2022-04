Lückenschluss beim Flexibus zwischen Wörishofen und dem Wertachtal

Von: Oliver Sommer

An der Kemptener Straße, mitten im Gewerbegebiet Türkheims, trafen sich die beiden Flexibusse aus Bad Wörishofen und Türkheim mit den dazugehörigen Bürgermeistern sowie der Vertreterin des Landratsamtes. Auf absehbare Zeit ist hier der Übergabepunkt zwischen den beiden Buslinien geplant. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen/Türkheim – Es ist zwar nur ein kleiner Stopp, aber ein großer Schritt für den Nahverkehr im Unterallgäu. Wo bislang der Flexibus an den Gemeindegrenzen anhalten musste bzw. diese nicht überschreiten durfte, ist seit dem 1. April eine Lücke geschlossen: Künftig kann man am Gewerbegebiet Unterfeld, auf Türkheimer Seite, vom Flexibus Türkheim in den Bad Wörishofer umsteigen.

Im Zuge der Arbeiten am Gewerbegebiet Unterfeld, wo demnächst ein Autohaus entstehen soll, wird auch der Übergabepunkt, bzw. die Haltestelle Unterfeld entstehen – vielleicht sogar mit Bank und Wartehäuschen gegen schlechtes Wetter. Das nämlich zeigte sich beim Pressetermin an der Kemptener Straße als einziges von seiner (schlechten) aprillaunigen Seite. Die Bürgermeister dagegen, die mit „ihrem“ Bus aus der Flexibuswabe Unteres Wertachtal, aus Türkheim, Wiedergeltingen und Ettringen, gekommen waren sowie Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel mit dem Vertreter der Stadtwerke zeigten sich bestens gelaunt.



Nach einigen Gesprächen, die man, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, geführt hatte, präsentierten Norbert Führer, Christian Kähler, Robert Sturm und Welzel die neue Übergabestelle der beiden Flexibusse. Und mit Ausnahme des Wetters war dieser Pressetermin kein Aprilscherz, sondern ein sehnsüchtig erwarteter Lückenschluss. So müssen die Fahrgäste nun nicht mehr in Türkheim-Bahnhof in den Zug umsteigen, um in die Kneippstadt zu gelangen (bzw. umgekehrt) sondern können den Weg abkürzen. Eine sinnvolle Ergänzung, wie die Rathaus­chefs unisono festgestellten – insbesondere, nachdem man auf Bad Wörishofer Seite ohnehin schon fast bis zur Autobahn fährt; die letzte Haltestelle war bislang das BK-Kieswerk, so dass theoretisch nur noch wenige 100 Meter zwischen den Haltestellen fehlten.



Künftig reicht es, über die Smartphone-App oder beim Callcenter anzugeben, dass man von Türkheim nach Wörishofen (oder umgekehrt) fahren möchte – entsprechend werden die Busse gebucht. Allerdings muss der Fahrgast mindestens zwei Waben, einmal auf Wörishofer und dann die Türkheimer Seite bezahlen.



Eine Entwicklung, die auch Seitens des Landrates, der Grußworte ausrichten ließ, unterstützt wird. Ein zweiter Übergabepunkt entsteht am Skyline Park, der künftig auch von beiden Flexibussen angefahren wird.