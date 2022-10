Neuer hat´s schon 2018 probiert: Klinik Mindelheim bietet jetzt auch ACP-Therapie

Manuel Neuer hat vor seinem Comeback 2018 bereits auf die „Eigenbluttherapie“ gesetzt. © IMAGO/Lisa Guglielmi

Mindelheim – ACP heißt die Behandlungsmethode, die seit kurzem in der Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie an der Klinik Mindelheim eingeführt und angeboten wird. Die sogenannte „Eigenbluttherapie“ hatte bereits auf großer Bühne Erfolg.

Denn 2018 hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft kurz vor der Weltmeisterschaft um ihren Torhüter bangen müssen. Manuel Neuer hatte sich den Fuß gebrochen und setzte, um noch rechtzeitig auf den WM-Zug nach Russland aufzuspringen, auf die ACP-Therapie.



ACP steht für „Autologes Conditioniertes Plasma“ und stellt eine Aufbereitungsmethode von körpereigenem Blutplasma dar. Dem Patienten wird Blut abgenommen. Dieses körpereigene Blutplasma wird aufbereitet, so dass es am Ende die zwei- bis dreifache Konzentration an Blutplättchen enthält. Diese Blutplättchen werden an die verletzte Stelle im Körper gespritzt, wo sie die Zellregeneration im Gewebe anregen und entzündungshemmend wirken.



„Vor allem bei Arthrose, Sehnen- oder Muskelverletzungen, nach Meniskusverletzungen oder Knorpeltherapien kann die ACP sehr hilfreich sein,“ erklärt Dr. med. Thomas Seeböck-Göbel, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie an der Klinik Mindelheim. „Die Therapie wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend und unterstützt nachweislich bei der Heilung.“ So könne die Therapie beispielsweise bei Arthrose helfen, das künstliche Hüft- oder Kniegelenk hinauszuzögern, teilt die Klinik mit. Nach Meniskusnähten sei die Gefahr des erneuten Reißens geringer und bei Sehnenverletzungen und -entzündungen berichten Patienten – laut Klinik – von einer deutlichen Reduktion der Schmerzen.



Allerdings: „Gichtpatienten, Krebspatienten, Schwangere und Patienten mit einer akuten Infektion können leider nicht mit dieser Methode behandelt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Klinik.



An der Klinik Mindelheim bietet Dr. Seeböck-Göbel die Behandlungsmethode im Rahmen seiner Sprechstunde als ambulante Leistung an. Für den Chefarzt ist die ACP nicht neu, auch an seiner vorherigen Wirkungsstätte hatte er sie eingesetzt. „Leider übernehmen nur ein paar Private Krankenkassen die Therapiekosten,“ sagt Seeböck-Göbel. Er hofft aber, dass zunehmend mehr Kassen die Kosten übernehmen, da die Nachfrage in diesem Bereich, vor allem nach körpereigenen Stoffen und Therapien, zunehme.