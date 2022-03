Übergangslösung für die Stadtbücherei

Mindelheimer Maria-Ward-Kloster: Weitere neue Mieter stehen fest

Von: Marco Tobisch

Derzeit finden im Maria-Ward-Kloster bereits Umbaumaßnahmen statt. © Tobisch

Mindelheim – Das „Kloster-Puzzle“ fügt sich weiter zusammen: Seit Montag ist bekannt, dass künftig eine Rechtsanwaltskanzlei im 1. Obergeschoss des Maria-Ward-Klosters unterkommen wird. Das erklärte Stadtbaumeister Michael Egger im städtischen Bauausschuss, wo unter anderem über die erforderliche Stellplatzzahl und den Klostergarten diskutiert wurde.

Zur Erinnerung: Zum 1. Juni letzten Jahres hatte die Congregatio Jesu die rund 300 Jahre alte Klosteranlage Maria Ward samt Klostergarten und der Herz-Jesu-Kirche an der Maximilianstraße 61 und 63 an die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim eG (WoGe) und deren Tochtergesellschaft veräußert. Seither macht sich die WoGe Gedanken, wie die rund 6.545 Quadratmeter Grundstücksfläche mit neuem Leben befüllt werden können – und hat dabei schon einige Ergebnisse erzielt: Wie Anfang des neuen Jahres bekannt wurde, sollen die ehemaligen Räumlichkeiten des Internats im 2. Obergeschoss künftig vom Gesundheitsamt genutzt werden. Dabei sollen zunächst nur eine neue Treppenanlage und ein vorgesetztes Foyer im Innenhof errichtet werden, das vom Erdgeschoss bis in den zweiten Stock reicht.

Kanzlei zieht zum 1. Februar 2023 ein

Am Montag ging es im Mindelheimer Bauausschuss um den zweiten Mieter: eine Rechtsanwaltskanzlei, die zum 1. Februar 2023 im 1. Obergeschoss einziehen möchte. Um welche Kanzlei es sich handelt, will Florian Schuster, Geschäftsführer der WoGe, noch nicht verraten. Warum das Mietverhältnis zwischen der WoGe und der Kanzlei überhaupt Thema im Ausschuss waren? Die Stadträte sollten dort einer Nutzungsänderung im Kloster-Obergeschoss sowie einer Abweichung von der Stellplatzsatzung zustimmen. Die Satzung sieht nämlich für Büroräume dieser Größe zwölf Kfz- und 20 Fahrrad-Stellplätze vor. Weil aber die Besucher, die im Empfangsraum ankommen, die gleichen sind, wie jene, die wenige Minuten später in den Besprechungsraum wechseln, müsse man für diese Räume die Stellplätze nicht doppelt ansetzen, erklärte Stadtbaumeister Michael Egger. Dem stimmte auch der Bauausschuss geschlossen zu, somit müssen für die Kanzlei nun lediglich zehn Parkplätze für Autos und 16 für Fahrräder nachgewiesen werden.

Was kurzzeitig für Gesprächsstoff sorgte: Die Parkplätze entstehen direkt auf dem Kloster-Grundstück und nehmen dort einen Teilbereich des Gartens in Anspruch, erklärte Michael Egger. Josef Doll (Grüne) hakte nach, ob aufgrund der Parkplätze ein naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich sei. Ausgleichsflächen, so entgegnete Egger, brauche es aber in der Regel nur dann, wenn „auf der grünen Wiese“, wo bis dato kein Baurecht bestand (etwa am Ortsrand) gebaut werde. Im Innenbereich und vor allem dort, wo es bereits einen Bebauungsplan gebe, sei kein Öko-Ausgleich erforderlich.



Wolfgang Streitel (CSU) fragte, ob es für den Klostergarten ein Gesamtkonzept gebe und ob die Gefahr bestehe, dass noch weitere Gartenflächen Parkplätzen zum Opfer fallen könnten. Eine aussagekräftige Antwort gab es dazu keine. Deshalb fragte der Wochen KURIER im Nachgang zur Sitzung bei ­Florian Schuster nach. Er erklärt: „Der Klostergarten wird mit der Nutzung im EG des Gebäudes einhergehen und das Gesamtkonzept stimmig abrunden. Es gibt derzeit von uns keinerlei Überlegungen, weitere wohnliche oder gewerbliche Gebäude im Klostergarten zu errichten. Lediglich das Thema Parken werden wir entsprechend der Vorgaben der Stellplatzsatzung der Stadt Mindelheim hierüber lösen.“ Ob in naher Zukunft weitere Parkplätze erforderlich werden, wird insbesondere von der Nutzung des Erdgeschosses abhängen. Dazu dürfte es übrigens schon bald Klarheit geben. Denn: „Hier sind wir kurz vor dem Abschluss eines Nutzungsverhältnisses“, erklärt Schuster. Auf die konkrete Frage, ob es derzeit Pläne für ein Parkhaus oder eine Tiefgarage im bzw. unter dem Klostergarten gebe, antwortet Schuster nur: Die WoGe werde „die Vorgaben der Stellplatzsatzung der Stadt Mindelheim erfüllen“.



Übergangslösung für die Stadtbücherei

Ansonsten ist das Kloster nun „so gut wie befüllt“, wie auch Bürgermeister Dr. Stephan Winter im Bauausschuss konstatierte. Denn neben dem Gesundheitsamt und der Anwaltskanzlei soll ab 2023 auch die Stadtbücherei vorübergehend im Kloster unterkommen. Wie mehrfach berichtet, muss das Büchereigebäude saniert werden. Laut der Stadt Mindelheim ist die Sanierung ab Mitte 2023 geplant und wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein. Im Kloster findet die Bücherei dann ihre temporäre Heimat – und zwar im 1. Obergeschoss des Mitteltrakts (südlich an die Kapelle anschließend). Florian Schuster erklärt dazu: „Wir kommen der Stadt Mindelheim hier für eine interimsmäßige Nutzung von Teilen des 1.OG entgegen, da unser Hauptaugenmerk natürlich auf einer langfristigen Nutzung liegt. Es wird aber eine nahtlose Nachnutzung geben, die bereits heute feststeht.“ Welche das sein wird, will die WoGe noch nicht öffentlich machen.



Derzeit finden bereits Umbaumaßnahmen im Kloster statt – übrigens immer mit dem Ziel, die historische Bausubstanz zu erhalten, betont Schuster. Wichtig sei zunächst gewesen, die barrierefreie, fußläufige Erschließung des Gebäudes zu klären. „Das ist uns in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Holl + Partner hervorragend gelungen“, so der WoGe-Geschäftsführer.

Schuster „sehr zufrieden“

Überhaupt kommt Schuster nach einem Dreivierteljahr zu einem sehr positiven Fazit: „Ich bin sehr zufrieden, mit welcher Geschwindigkeit wir die ganze Sache bisher angepackt haben. Es ist aber natürlich eine sehr große Herausforderung für unser Haus, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle beteiligten Handwerker, Architekten und Fachingenieure.“ Dass man schnell vorankomme, sei auch der guten Zusammenarbeit mit den Bauämtern der Stadt Mindelheim und dem Landkreis Unterallgäu sowie der unteren und oberen Denkmalschutzbehörde zu verdanken, lobt Schuster.

Marco Tobisch