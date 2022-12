Maristenkolleg: Eifrige Mindelheimer Realschüler für Forschergeist ausgezeichnet

Der Austausch mit Prof. Ulrich Walter in Augsburg war etwas Besonderes für die Mindelheimer Realschüler. Nachdem sie für ihre Forschung ausgezeichnet wurden, gab´s eine Fragerunde. © Hofmann

Mindelheim – An der Realschule des Maristenkollegs sind offenbar besonders eifrige Forscher am Werk. Über zwei Auszeichnungen durften sich die Neuntklässler zuletzt freuen, sie wurden nach Augsburg eingeladen.

Im Scheiben-Gasbehälter in Augsburg wurde im Rahmen des Events „Reach for the stars – Astrophysik und Raumfahrttechnik“ der Gregor-Mendel-Forschungspreis des Schulwerks der Diözese Augsburg verliehen – zur großen Freude der Mindelheimer Realschüler: Die Projektgruppe der 9RA hatte im letzten Schuljahr zusammen mit Physiklehrerin Nicole Hofmann zum Thema „Filtration von Masken und Upcycling gebrauchter Masken“ geforscht und eine Präsentation erstellt, womit sie den zweiten Platz erreichte. Der Preis, dotiert mit 500 Euro, wurde von Bischof Bertram Meier überreicht.



Nach Vorträgen von Prof. Reinhard Genzel (Nobelpreisträger Physik 2020) und Astronaut Prof. Ulrich Walter gab´s für die jungen Preisträger noch Gelegenheit, den beiden Forschern Fragen zu stellen. Das wurde mit viel Eifer angenommen.



Auslöser zu diesem Projekt war eine Ausschreibung der Nanoinitiative Bayern, bei der die Mindelheimer Realschule auch früher schon erfolgreich abgeschnitten hatte. Diesmal ging es um die Filtration von unterschiedlichen Masken. Dazu hatten die Schüler mehrere Versuche mit diverse Flüssigkeiten über verschiedene Zeiträume durchgeführt. Auch die Traglast der Masken wurde in einem Langzeitversuch getestet. Schließlich erarbeitete die Gruppe auch eine Idee zum Upcycling gebrauchter Masken, nämlich „Vertical gardening“. Dazu entwarfen, konstruierten und bauten sie Modelle und Halterungen. Bei diesem bayernweiten Schulwettbewerb landete die Projektgruppe auf dem dritten Platz.