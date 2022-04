Schul-Schiff auf Kurs

Maristenkolleg Mindelheim: Neue Realschulleiterin steht fest

Die Realschule des Maristenkollegs bekommt ab August eine neue Schulleiterin. © wk

Mindelheim – Die Realschule des Maristenkollegs hat ab August eine neue Schulleiterin. Nicole ­Hofmann löst Maria Schmölz ab, die nach vielen Jahren als Lehrerin, seit 2011 als Konrektorin und seit 2016 als Schulleiterin die Realschule geprägt hatte und zum Schuljahresende in den wohlverdienten Ruhestand wechselt.

­Studiert hatte Hofmann Lehramt für Realschule mit den Fächern Mathematik und Physik an der Universität Bayreuth und trat 1995 ihren Dienst im Schulwerk Augsburg an der Realschule des Mindelheimer Maristenkollegs an. Schon bald schlüpfte sie in eine verantwortungsvolle Rolle, als sie sich in der erweiterten Schulleitung in den Bereichen Organisation und Schulentwicklung engagierte. 2010 wurde sie zur zweiten Konrektorin berufen und übernahm im Februar 2017 das Amt der Stellvertretenden Schulleiterin. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Frau Hofmann eine Persönlichkeit gewonnen haben, die sich hundertprozentig mit dem Schulstandort identifiziert und bereits viel Leitungserfahrung mitbringt“, freut sich Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg.



Nicole Hofmann wird ab August die neue Schulleiterin der Realschule des Maristenkollegs. © Schulwerk

Die 53-jährige Pädagogin bringt nach 27 Jahren an der Schule einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Unterricht, Erziehung, Verwaltung und Personalführung für ihre neue Tätigkeit mit. Auch in der Schulentwicklung hat sie mit der Einführung und Ausgestaltung der Technik-Klassen sowie dem „Ganztakt+“-Modell laut einer Pressemitteilung des Schulwerks „wesentliche Akzente gesetzt“. Die Pädagogik und der Blick auf den Mitmenschen seien für Hofmann in der Schulentwicklung stets maßgeblich, heißt es weiter. Das bestätigt auch Hofmann selbst: „Meine tägliche Arbeit ist immer auf das einzelne Kind und den jungen Menschen mit seinen Sorgen und Bedürfnissen ausgerichtet“, betont die 53-Jährige. „Ich möchte mich als Schulleiterin für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller am Schulleben beteiligter Personen einsetzen und das Miteinander weiter stärken.“

Schul-Schiff auf Kurs

Auch bei der Digitalisierung zeigte Nicole Hofmann in den letzten Jahren besonderes Engagement und kümmerte sich um die konzeptionelle Etablierung der iPads, wodurch sie zusammen mit dem Kollegium maßgeblich für einen moderneren Unterricht in herausfordernden Zeiten sorgte. „Als Kapitänin ist es mir ein großes Anliegen, unser Schul-Schiff auf Kurs zu halten und auch zu neuen Ufern aufzubrechen – was sowohl mit der wunderbaren und tüchtigen Mannschaft des Kollegiums und Hauspersonals und besonders mit den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern eine erfüllende Aufgabe werden wird“, so Hofmann.

