Die Familienmanagerin

Maristenkolleg: Realschulleiterin Maria Schmölz offiziell in den Ruhestand verabschiedet

Von: Melanie Springer-Restle

Die Realschulrektorin des Maristenkollegs, Maria Schmölz, wurde letzte Woche offiziell verabschiedet. © Springer-Restle

Mindelheim – Nach 36 Jahren Dienstzeit am Maristenkolleg wurde die Realschulrektorin Maria Schmölz zwei Tage vor Beginn der Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet. Etliche Ehrengäste, Festredner, Schüler und Eltern waren gekommen, um die Verdienste der Rektorin zu würdigen.

Ein von den Rednern immer wieder erwähntes Persönlichkeitsmerkmal von Maria Schmölz ist ihre Bescheidenheit. So wollte sie auch um ihren Eintritt in den Ruhestand kein großes Aufsehen machen. „Ein kleiner Abschied im Rahmen des Champagnat-Fests“ hätte ihr gereicht, plauderte Konrektorin Nicole Hofmann als erste Rednerin des Festakts aus dem Nähkästchen.



Doch das kam für alle Beteiligten nicht in Frage. Hinter dem Rücken der Rektorin liefen die Vorbereitungen in den letzten Wochen auf Hochtouren. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Bläsergruppe unter Leitung von Stefan Mayr, der Streichergruppe und dem Chor unter Leitung von Susanne Glanz sowie dem ehemaliger Schüler Julian Leutelt am Klavier.



Für Hofmann, die ab September Schmölzs Nachfolge antritt, war die scheidende Rektorin stets ein Vorbild. Einen Satz hat sich sie sich besonders zu Herzen genommen: „In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst“, hatte Schmölz damals zu Hofmann gesagt. Passend dazu schmückte ein großes Herz aus Blumen die Bühne. „Das steht für Dein brennendes Herz“, erklärte Hofmann, die von Schmölz auch gelernt habe, dass Probleme keine sind, denn alles sei lösbar. Schmölz hatte die Gabe, mit allen Beteiligten so zu sprechen, dass sich am Ende niemand mehr erklären konnte, warum es überhaupt ein Problem gegeben hatte. Schmölz‘ tief verankerter Glaube, ihre Fröhlichkeit von innen und ihre Besonnenheit imponierten Hofmann. Schmölz habe auch ihre Unterrichtsfächer für die Schüler erlebbar gemacht, zum Beispiel mit römischem Fischaufstrich, den sie mit den Schülern verzehrte.

Die Familienmanagerin

Auch der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, ließ Schmölz nicht so einfach von dannen ziehen. „Der Festakt ist eine Dienstanweisung!“, insistierte er und das Publikum lachte. Kosak erinnerte an die Werbung eines Elektrogeräteherstellers, in der eine Hausfrau beim Einstellungsgespräch nach ihren Qualitäten gefragt wurde. Die Bewerberin entgegnete, sie arbeite in der Kommunikationsbranche, setzte sich für Nachwuchsförderung und Mitarbeitermotivation ein und leite ein kleines, erfolgreiches Familienunternehmen. Genau dies mache Schmölz auch. „Sie waren hier die Mutter der Kompanie und das ist der höchste Ehrentitel, den man erreichen kann“, so Kosak. Neben ihrer eigenen Familie, mittlerweile 27-jährige Zwillingssöhne und der Ehemann, habe Schmölz auch die Schule wie eine Mutter geführt. „So viel Strenge wie nötig, so viel Liebe wie möglich“ sei Teil von Schmölzs DNA. Die Aufopferungsgabe der scheidenden Rektorin brachte ihr, so Kosak, an der Schule sogar den Spitznamen „Mutter Theresa“ ein.



Der Beauftragte des Provinzials der Maristen, Frater Michael Schmalzl, verbindet mit Maria Schmölz einen Satz aus dem Markus Evangelium: „Und er stellte ein Kind in ihre Mitte.“ Die Kinder waren für Schmölz immer das Wichtigste. Nie habe sie einen Schüler aufgegeben und fand für alles eine Lösung – auch bei der Erarbeitung des Schulprofils.



Der Zweite Vorsitzende der Bildungsstiftung, Wilhelm Pfleger, musste seinen Vorrednern in allem beipflichten. Er selbst hatte Schmölz einst als Lehrerin genau wie seine Frau und eines seiner Kinder. Auch er bestätigte: „Bei Maria wurde nie ein Kind aufgegeben.“



Die Liebe zu ihrem Beruf spürten auch die Schüler, Kollegen und Vorgesetzte, die sie bei ihrem Abschied reich beschenkten. Hier zu sehen ist der Geschenktisch mit einem besonderen Präsent: Auf einem Abschlussfest in früheren Jahren rauchte Schmölz eine Friedenspfeife - und das, obwohl sie erklärte Nicht-Raucherin ist. © Springer-Restle

Pfleger überreichte Schmölz gleich drei Geschenke: Ein Buch über Ozean, einen Gutschein für eine Europäische Stadtreise mit Hotel und ein Foto, das auch das Publikum amüsierte: Maria Schmölz rauchte in ihren Jahren als junge Lehrerin eine Friedenspfeife mit den Schülern. „Was man alles tut den Schülern zuliebe. Ich rauche eigentlich gar nicht“, kommentierte Schmölz das Foto. Von der Vorsitzenden des Elternbeirats, Margit Settele, gab es Worte des Dankes für die stets konstruktive Zusammenarbeit und Schmölzs ruhige und besonnene Art.



Martin Wenger, der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, wollte im Namen aller Mitarbeiter etwas an Schmölz zurückgeben und überreichte ein gemaltes Bild, auf dem Schmölz auf einer Wanderung zu sehen ist und „Mei is des schee“ in die Berge ruft. On top gab es einen Gutschein für eine Wanderung in Südtirol inklusive Wellness-Hotel. „Das ist doch alles viel zu viel“, sagte Schmölz später sichtlich gerührt.



Mindelheims Erster Bürgermeister, Dr. Stephan Winter, bedankte sich auch im Namen des Landkreises für das hohe Ansehen, das Schmölz der Realschule verlieh. Letztere sei ein Aushängeschild für die Stadt und den Landkreis.



Am Ende meldete sich Schmölz selbst zu Wort. „Ich bin sprachlos“, sagte sie und bedankte sich mehrfach. Dankbar ist sie auch dafür, dass sie 36 Jahre lang ihren Traumjob leben durfte. Sie liebte es, die Fächer Deutsch und Geschichte zu unterrichten, das Korrigieren ging ihr leicht von der Hand und sie war stets interessiert daran, was die Schüler zu sagen hatten.



Nach dem irischen Segenslied, das der Chor der sechsten Klassen vortrug, überreichten ihr die Schüler noch 365 selbst gestaltete Kunstwerke, sodass die scheidende Rektorin noch ein Jahr nach ihrer Pensionierung jeden Tag an ihre Schützlinge denken kann. In ihrer freien Zeit möchte sich Schmölz ihrem Garten widmen und mit ihrem Mann verreisen.