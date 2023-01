Markt Wald: Beim Hofball der Zusamfunken hieß es „Ab in die Wildnis!“

Von: Oliver Sommer

Am Hofball der Zusamfunken platzte die TSV-Halle fast aus allen Nähten. © Sommer

Markt Wald – Mehr als 1000 Tage musste das närrische Volk warten, doch vergangenes Wochenende gab es dann kein Halten mehr. Gemeinsam mit der Ramminarria und der Faschingsgesellschaft Breitenbrunn feierten die Zusamfunken aus Markt Wald am Samstag den traditionellen Hofball. Und machten ihrem Motto, niemanden kalt zu lassen, alle Ehre. In der prall gefüllten TSV-Halle sprang spätestens nach dem ersten Gardetanz der Funken über. Gefeiert wurde bis weit nach Mitternacht.

In Markt Wald lautet der Schlachtruf „Ab in die Wildnis“, den die Garden mit ihrem Showtanz beherzigten. Zuvor aber durften die Faschingsgarden aller drei Vereine ihren diesjährigen Gardemarsch zeigen und auch die Prinzenpaare, egal ob Mäusle, Junior oder die Großen mussten ran und ihren Prinzenwalzer zeigen. Nach Wochen der Unsicherheit, ob nicht doch im letzten Moment wieder alles verboten werden würde, zeigten die jungen Damen der Tanzgarden nicht nur viel Bein, sondern auch, was sie in den vergangenen Monaten geprobt und einstudiert hatten.



Bunt trieben es die Narren mit ihren Kostümen, rot, blau und gelb bei den Uniformen und richtig schillernd bei den Motto-Kostümen; da wurde es zum Teil richtig tierisch, hatten sich doch die Markt Walder Mäusle den Löwenkönig herausgesucht und die Teenies sich den Film Jumanji zum Vorbild genommen. Entsprechend wurde getanzt, mal eben in Tierkostümen, mal die Geschichte von Gut gegen Böse nacherzählt und es ging auf Safari mit den Großen.



Angekündigt durch den Präsidenten und neuen Hofmarschall Felix Habermann wechselten sich die Paare und Garden mit den Gästen auf der Bühne ab, zwischendurch durfte auch das Publikum zu den Klängen der Showband tanzen. Mittlerweile haben die Zusamfunken, die mit der Ramminarria sogar einen Jubilar eingeladen, ihren eigenen Fanclub. Fünf Dutzend offizielle Freunde hat der Faschingsverein, dazu dürften wohl auch die Ramminger zählen, die ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit vor elf Jahren ebenfalls in Markt Wald hatten.

Die nächste Gelegenheit, Prinzessin Zoe I. und Prinz Lucas I. (Mäusle) sowie Prinzessin Daniela I. und Prinz Stefan I. zu sehen, sind bei der Faschingsparty in Breitenbrunn, am kommenden Samstag sowie beim Schützenball am 10. Februar in Markt Wald. Außerdem werden sie wohl bei diversen Umzügen in den Reihen der Mitgehenden zu finden sein.