Markt Wald: Erste Pläne zum Umbau des Adlersaals vorgestellt

Von: Melanie Springer-Restle

Hier zu sehen ist der in die Jahre gekommene Adlersaal, der nun umfangreich saniert werden soll. © Springer-Restle

Markt Wald – In der jüngsten Marktratssitzung hat der Krumbacher Architekt Martin Büchele die ersten Pläne zum Umbau des Adlersaals vorgestellt. Er überraschte die Räte mit einem Konzept, das bereits in der frühen Planungsphase weitgehend allen Anforderungen gerecht wird.

Der Adlersaal spielt für das soziale Leben in der Marktgemeinde eine zentrale Rolle. Er ist Austragungsort sämtlicher Veranstaltungen, die Heimat des Theatervereins und ist für die Gemeinde vielseitig einsetzbar. Doch der Saal ist sichtbar in die Jahre gekommen und es bedarf einer Sanierung, um das Gebäude zukunftsfähig zu machen.



Das gemeindliche Planungsteam habe, so Bürgermeister Peter Wachler, vor der Entscheidung zum Umbau alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Auch Vorschläge wie „Warum reißen wir das Alte nicht weg?“ standen im Raum, so Wachler. Letztlich war es auch eine Frage des Geldes, denn bereits die Planungskosten gehen zu Lasten der Gemeinde. Wachler schätzt, dass sich die Gesamtkosten irgendwo im siebenstelligen Bereich befinden werden.



Büchele erhielt von der Gemeinde einen erarbeiteten Kriterienkatalog mit gewünschten Einrichtungen, bevor er sich an die Planung machte. Gleich zu Anfang seiner Ausführungen betont der Architekt: „Der Adlersaal hat Charme.“ Auch Büchele sprach sich für den Erhalt des Altbaus aus: „Wenn Sie das Haus abbrechen, würden Sie es nie wieder so hinkriegen. Das wird insgesamt eine tolle Geschichte.“ Bei der Planung sei er auf viele Ideen gekommen. Um diese den Räten zu erläutern, hatte er ein Modell aus Pappe dabei, das die wesentlichen Veränderungen aufzeigte.



Kubusförmiger Querbau

Für den geplanten, kubusförmigen Anbau gebe es zwei Möglichkeiten: Der Anbau wird der Länge nach an das bestehende Gebäude angegliedert oder als Querbau. Die letzte Variante habe laut Büchele den Vorteil, dass der hintere Raum, der derzeit eher ein Schattendasein führe, viele Möglichkeiten der Nutzung bieten könnte. Auch den Räten gefiel die Variante mit Querbau besser. Der Zugang würde über den Anbau erfolgen, in dem sich künftig auch ein WC-Bereich mit vier Damentoiletten, vier Urinalen und zwei Toiletten im Männerbereich sowie einer Behindertentoilette befinden soll, die gegebenenfalls auch Platz für eine Wickelkommode bietet. Zu den Kosten konnte Büchele noch nichts Konkretes sagen. „Wir sind in der Vorplanungsphase. Daher können noch keine Kosten präsentiert werden“, so der Architekt. Derzeit laufen statische Untersuchungen. Der Neubau sei im Vergleich zur Sanierung des Altbaus aber relativ leicht zu kalkulieren.



Angedacht ist – wie hier in der Illustration ersichtlich – den Altbau mit einem kubusförmigen Querbau zu versehen, der auch als Foyer dienen soll. © Büchele

Aus dem Gremium kam die Frage, ob es denn möglich sei, die geplanten Toiletten im Anbau auch von außen zugänglich zu machen – für Radfahrer und Durchreisende. „Ja, das ginge“, meinte Büchele.

Aufwertung des Areals

Insgesamt sind der Bürgermeister und seine Räte sehr zufrieden mit den Plänen. „Das Projekt ist eine Aufwertung. Mir gefällt das unheimlich gut“, meinte Michael Hartmann. Auch Hermann Glass sah die Aufwertung des gesamten Platzes, doch der Brandschutz im Dachboden mache ihm Sorgen. Dieser soll jedoch gar nicht genutzt werden. Laut Büchele sei es am einfachsten, den Dachboden bei der Planung außen vor zu lassen und diesen auch brandlastfrei zu halten, also auch nicht als Lager zu nutzen. Sonst könnte die Angelegenheit aus brandschutzrechtlichen Gründen um einiges teurer werden.



Wachler plane nach eigenen Worten ohnehin, die Decke entsprechend zu dämmen – wegen der Akustik. „Jetzt hallt es unglaublich, wenn es mal etwas lauter ist“, so der Bürgermeister, der das Gremium bat, auch in puncto energetische Sanierung vorausschauend zu planen. Michael Hartmann bemerkte, dass die Galerie bisher ohnehin nie genutzt wurde, da die Sicht in der zweiten Reihe schlecht sei. „Der Platz ist für Techniker gut geeignet oder für ein paar Musiker, die runterspielen“, so der Marktrat. „Den Posaunisten sollte man dann aber nicht in die hintere Reihe, sondern vorne hinsetzen“, warf Büchele ein. In der Galerie wird Platz für maximal zwei Stuhlreihen sein.



Anton Ruf hatte Zweifel ob der Dachabdichtung des Anbaus, da dieser ein Flachdach bekommt. Gebler erklärte, dass es dort mittlerweile Abflüsse gebe. Den derzeitigen Planungen zufolge wird der Anbau eine Fläche von 10,30 auf 7,37 Meter haben. Büchele sieht bei der Dachfläche keine Gefahr der Undichte.



Alle Anforderungen berücksichtigt

Insgesamt kam zur ersten Planung kollektives Lob seitens der Räte und des Bürgermeisters. „In diesen Plan haben Sie alles reingepackt, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Wachler abschließend. Damit in Zukunft keiner auf die Idee kommt, an den im Gremium besprochenen Maßnahmen zu rütteln, ließ Wachler seine Räte kurzerhand einen Beschluss fassen, demzufolge die vorgestellte Planung weiterverfolgt wird.