Markt Wald leuchtet für den Frieden

Von: Marco Tobisch

Teilen

In Markt Wald haben sich am Montag Bürger für den Frieden in der Ukraine versammelt. © Wachler

Markt Wald – Auch in Markt Wald haben die Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet und mit Kerzen ein Zeichen des Friedens gesendet. Rund 200 Teilnehmer waren dem Aufruf von Bürgermeister Peter Wachler gefolgt.

„Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und den dortigen Menschen und wollen selbst auch unseren Beitrag hierfür leisten“, hatte Wachler in seinem Aufruf für ein „leuchtendes Friedenszeichen“ gesagt – und bekräftigte diese Worte auch in seiner Ansprache auf dem Markt Walder Fußballplatz, wo sich die Bürger am gestrigen Montag ab 17.45 Uhr eingefunden hatten. Deutlich wurde der Rathauschef auch angesichts des Verhaltens von Wladimir Putin. Der russische Präsident habe „die ganze westliche Welt frech belogen und ein friedliches Land mit einem Angriffskrieg ins Unglück gestürzt“, so Wachler. Der Angriff auf die Ukraine sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und werde nicht folgenlos bleiben.

Musikalisch umrandet wurde die Veranstaltung mit einer kleinen Abordnung der Oberneufnacher Musikanten, die in einer Nacht- und Nebelaktion die ukrainische Nationalhymne sowie die Europahymne einstudiert hatten. Begeistert von der Friedensaktion erklärte sich auch der Abteilungsleiter des Markt Walder Fußballvereins, ­Thomas ­Urbin. Er sagte zu, künftig bei jedem TSV-Spiel den aufgemalten Mittelkreis in Form des „­Peace-Zeichens“ beizubehalten und so die Heimspiele im Zeichen des Friedens abzuhalten.



Die starke Solidarität der Markt Walder Bürger wurde auch bei der anschließenden Spendenaktion deutlich. In die extra aufgestellte Box warfen die Teilnehmenden am Ende des Abends rund 2.000 Euro, die die Marktgemeinde Markt Wald nun der Organisation Humedica e.V. in Kaufbeuren zukommen lassen möchte. Diese setze sich besonders für die Flüchtlinge aus dem Ukraine-Kriegsgebiet ein, erklärt Peter Wachler.