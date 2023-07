Türkheimer Marktrat verabschiedet Haushaltsentwurf

Von: Oliver Sommer

Teilen

Der Haushalt ist im Vergleich zum Vorjahr von 18,3 auf 18,6 Millionen im Verwaltungshaushalt gewachsen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia/iamnoonmai YAYMicro

Türkheim – Sehr spät im Jahr hat der Markt Türkheim den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Unter schwierigen Bedingungen, wie Kämmerer Claus-Dieter Hiemer den Gemeinderäten erklärte. Absehbar wird sich der Markt auch wieder stärker verschulden.

Der Türkheimer Kämmerer war einer der ersten, der schon vor nun bald zwei Jahren auf die gestiegenen Energiepreise aufmerksam machte. Schon damals reagierte Claus-Dieter Hiemer und suchte nach Auswegen bzw. günstigeren Varianten. Immer wieder erläuterte Hiemer auch in den Marktratssitzungen die aktuellen Entwicklungen und wie der Markt durchaus „glimpflich“ durch die Pandemie-Zeit gekommen ist. Nun hatte Hiemer die aktuelle Situation für den Haushaltsbericht aufgearbeitet. Ein Haushalt, der im Vergleich zum Vorjahr nochmals im Volumen von 18,3 auf 18,6 Millionen im Verwaltungshaushalt gewachsen ist. Darin enthalten sind über acht Millionen Euro Investitionen, so Hiemer. Wörtlich sagte er: „Die Kosten steigen immer schneller“. Der Vermögenshaushalt ist mit 8,37 Millionen Euro angesetzt.

Haushaltsentwurf verabschiedet - Personalkosten steigen

Mit einer der größten Kostentreiber sind die Personalkosten. Auch der aktuelle Tarifabschluss im öffentlichen Dienst macht sich bereits jetzt, noch stärker aber im nächsten Jahr, im Stadtsäckel bemerkbar. Auch die mittlerweile steigenden Kreditzinsen spielen eine Rolle, wobei der Markt in weiser Voraussicht im vergangenen Jahr einen Kredit zu besseren Bedingungen aufgenommen hat. Allerdings machen sich die sinkenden Steuereinnahmen nun auch in Türkheim bemerkbar, wie man anhand der Zahlen des ersten Quartals sehen kann. Man befinde sich in einem schwierigen Umfeld, gab Hiemer zu bedenken, das verlässliche Planungen erschwere. Die freien Finanzspannen seien aber rückläufig, so der Kämmerer weiter. Es sei auch klar, dass die Verschuldung in den nächsten Jahren wachsen werde, allein wenn man das Thema Kreisumlage und Personalkosten betrachte.

Hebesatz anpassen

Daher müsse man sich allmählich Gedanken machen, ob bestimmte Ausgaben nicht priorisiert werden sollten und ob man weiterhin bei den aktuellen Hebesätzen, die Gewerbesteuer etwa liegt mit 280 von Hundert unter dem Nivellierungshebesatz Bayerns (310 v.H.), bleibt. Hier könnte man die Einnahmesituation ausschöpfen, etwa auch bei der Anhebung der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke. Aktuell liegt die Finanzkraft des Marktes bei 5,7 Millionen Euro. In den kommenden Jahren wird diese noch weiter steigen. Mit der Finanzkraft ist die Steuerkraft des Marktes gemeint – plus die Schlüsselzuweisungen und abzüglich der Kreisumlage.