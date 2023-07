Markus Rinderspacher und Katharina Schulze besuchen Mindelheim

Bei dem Besuch v.l.: Kulturamtsleiter Christian Schedler, Bürgermeister Dr. Stephan Winter, Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher, Friederike Haber (Ausstellungskuratorin und Leiterin der Museen im Colleg), Stadtrat Michael Helfert, Claudia Miller (Direktkandidatin der SPD für den Bezirkstag) und Susanne Sorgenfrei (Direktkandidatin der SPD für den Landtag). © Beck

Mindelheim - Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher besuchte vor kurzem die Sonderausstellung „Billig ist zu teuer. Fast Fashion und die Folgen“ des Mindelheimer Textilmuseums. Auch Katharina Schulze (MdL und Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/die Grünen) besuchte kürzlich Mindelheim. Auf dem Programm stand ebenfalls eine Führung durch die Ausstellung „Billig ist zu teuer“. Beide trugen sich ins Goldene Buch der Stadt Mindelheim ein.

Rinderspacher zeigte sich begeistert von der Konzeption der Ausstellung. „Das Textilmuseum stellt in einer beeindruckenden Ausstellung dar, wie wenig nachhaltig wir in den Industriestaaten mit unserer Kleidung umgehen. Wenn sich auf den Müllhalden des globalen Südens tonnenweise Klamottenberge aus den reichen Ländern türmen, läuft was falsch. Die Ausstellung zeigt Alternativen auf, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger zu belehren. Gratulation an die Ausstellungsmacherinnen! Stark!“, so Rinderspacher.

Beim Eintrag ins Goldene Buch v.l.: Bürgermeister Dr. Stephan Winter, Katharina Schulze (MdL und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag) und Stephanie Schuhknecht (MdL der Grünen). © Beck

Bei dem Besuch von Katharina Schulze waren auch Vertreter des Startup-Unternehmens „ever & anon – Aus alt mach neu“ dabei. Die Gründerin Carina Preschl und ihr Geschäftspartner Sebastian Dittrich zeigten sich begeistert von der Ausstellung. In Kirchdorf entwerfen sie Kleidung aus recycelten Materialien. Produziert wird die Kollektion in Deutschland.

Im Gobelin-Saal der Museen im Colleg trug Schulze sich ins Goldene Buch der Stadt Mindelheim ein. „Ich bin sehr beeindruckt, wie Mindelheim ein so vielfältiges kulturelles Angebot mit topaktuellen Themen wie Nachhaltigkeit in der Modebranche präsentiert. Es war heute großartig zu erleben, wie die Stadt in ihr Freibad mit einer durchdachten und nachhaltigen Herangehensweise investiert hat - ein Leuchtturmprojekt, von dem sowohl Familien als auch junge und ältere Menschen profitieren“, so Schulze.

Anschließend informierte sich die Landtagsabgeordnete über die energetische Sanierung im Freibad. Dabei erklärte Hermann Schröther (Leiter des Sachgebiets Hochbau) der Abgeordneten bei schönsten Sommerwetter vor Ort die technischen Details.