MdB Markus Hümpfer referierte zu neuem Gebäudeenergiegesetz in Bad Wörishofen - Einiges kann erst nach Erlass des Gesetzes geklärt werden

MdB Markus Hümpfer referierte zum neuen Gebäudeenergiegesetz in Bad Wörishofen

Von: Klaus D. Treude

Beim Vortrag in Bad Wörishofen v.l.: Claudia Miller, Markus Hümpfer, MdB und Susanne Sorgenfrei (alle SPD). © Klaus D. Treude

Bad Wörishofen - Kaum ein anderes Thema treibt die Menschen in unserem Lande so sehr um wie das von der Ampel geplante neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), verkürzt: Heizungsgesetz.

Schließlich sind alle Haushalte davon betroffen. Die Sorgen, gerade auch älterer Bürgerinnen und Bürger, sind groß. Sind die auf sie zukommenden Investitionskosten zu stemmen? Müssen sie vielleicht sogar ihr Wohneigentum, für das sie ein Leben lang gearbeitet und gespart haben, aufgeben? Können Mieter die erwartungsgemäß steigenden Mieten noch zahlen? Die Bundesregierung überarbeitete schließlich ihre Pläne, Anfang September soll der Bundestag das GEG beschließen, im Januar 2024 soll es in Kraft treten.



Weitgehend unstrittig ist, dass in Sachen Klimaschutz mehr getan werden muss. Ja, eigentlich schon längst hätte getan werden müssen. Heizen muss klimafreundlicher werden. Warum es so lange dauert, bis aus dem von der Koalition bereits im Regierungsprogramm festgeschriebenen Vorhaben ein Gesetz wird; aber auch zu dessen Vorgeschichte, seinen Inhalten und Zielen referierte der Schweinfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer, der für seine Fraktion im Ausschuss des Parlaments für Klimaschutz und Energie sitzt. Für die hohe Aktualität des Themas und die persönliche Betroffenheit der Bürger sprach die Teilnahme eines vielköpfigen Publikums an dem Vortrag mit Diskussion im Hotel-Gasthof Adler in Bad Wörishofen. Eingeladen zu der Veranstaltung, an der auch SPD-Landtagskandidatin Susanne Sorgenfrei und SPD-Bezirkstagskandidatin Claudia Miller teilnahmen, hatte der SPD-Ortsverein Mindelheim-Bad Wörishofen.

Immer wieder, so Sorgenfrei, werde sie bei ihren Wahlkampfauftritten gefragt: „Wie ist das mit dem Heizungsgesetz? Müssen die alten Heizungen jetzt raus? Dürfen nur Wärmepumpen eingebaut werden?“ Hümpfer vermochte einige der Sorgen zu zerstreuen, bei anderen Fragen musste er eine konkrete Antwort schuldig bleiben, da diese erst nach Erlass des Gesetzes geklärt werden könnten. „Nein, Robert Habeck kommt nicht in den nächsten Tagen vorbei und reißt Ihre alte Heizung raus!“ überspitzte er. „Sie können diese weiter betreiben, bis sie irreparabel kaputt sind.“ Ziel sei es allerdings, Heizen in Deutschland durch den schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen klimafreundlicher zu machen. Die Wärmeversorgung in Deutschland soll 2045 klimaneutral sein.



Das GEG werde zunächst nur für Neubauten und Neubaugebiete gelten. Grundlage der Wärmewende im Land soll eine verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung sein, so Hümpfer. Kommunen über 100.000 Einwohner müssen diese ab 2026, die restlichen Kommunen ab 2028 vorlegen. Wer nach dem 1. Januar 2024 eine Gasheizung einbauen will, muss sich zuvor beraten lassen, zum Beispiel über steigende Betriebskosten oder eine begrenzte Nutzungsdauer. Baut er die Gasheizung trotzdem ein, muss er (gestaffelt ab 2029/2035/2040) 15, 30 beziehungsweise 60 Prozent klimaneutrale Gase, etwa Biomethan oder Wasserstoff, einsetzen. Der Einbau einer auf Biomasse wie Holz oder Pellets basierenden Heizung soll im Alt- und Neubau uneingeschränkt möglich bleiben. Die bisher vorgesehene verpflichtende Nutzung von Solarthermie und eines Pufferspeichers entfällt.

Wärmewende soll sozialverträglich gelingen

Die Wärmewende soll sozialverträglich gelingen, niemand soll über Gebühr belastet werden. Das sei ein besonderes Anliegen seiner Fraktion gewesen, so Hümpfer. Vermieter können künftig die Investitionskosten für den Heizungstausch in Höhe von zehn Prozent auf den Mieter umlegen, wenn eine Förderung wirklich in Anspruch genommen und die Fördersumme von den umlegbaren Kosten abgezogen wird. Die maximale Mieterhöhung pro Quadratmeter wird bei 50 Cent gekappt. Wenn der Heizungstausch mit weiteren Modernisierungsmaßnahmen kombiniert wird, werde bei drei Euro/qm gekappt. Steige die Miete durch die Modernisierungsmaßnamen auf mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens, gilt nur eine beschränkte Umlagefähigkeit. Weitere Mieterschutzregelungen sind vorgesehen.



Die Förderung der Investitionskosten für klimafreundlichere Heizungen soll neben einer Sockelförderung von 30 Prozent für alle selbstnutzenden Eigentümer, Vermieter und Kommunen auch zusätzlich eine Sozialkomponente von 30 Prozent für selbstnutzende Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 40.000 Euro enthalten.

Fördersummen können sich ändern

Mit einem (ab 2028 sinkenden) Klima-Geschwindigkeitsbonus bis zu 20 Prozent der Investitionskosten soll ein Anreiz für eine möglichst frühzeitige Umrüstung gerade besonders alter Heizungen gegeben werden und schließlich ist ein Erdwärmebonus (fünf Prozent) vorgesehen. Der Gesamt-Fördersatz soll bei 70 Prozent gedeckelt werden. Effizienzmaßnahmen, etwa für Fenstertausch, Dämmung oder Anlagentechnik, können wie bisher mit 15 Prozent (plus fünf Prozent bei Vorliegen eines Sanierungsplans) gefördert werden. Wurden die förderfähigen Investitionskosten für Heizung und Effizienzmaßnahmen bisher bei insgesamt 60.000 Euro gedeckelt, so soll künftig ein Deckel von 30.000 Euro für die Heizung und weiteren 60.000 Euro für Effizienzmaßnahmen gelten. Und – last but not least – hat sich die Koalition auf ein Kreditprogramm mit Zinsvergünstigungen und möglichst auch Tilgungszuschüssen für Eigentümer bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 70.000 bis 90.000 Euro verständigt.



Hümpfer unterstrich, dass seine Informationen noch nicht Gesetz seien. Fördersummen können sich – je nach Haushaltslage – ändern. Zwar gelang es „dem Mann aus Berlin“, viele Sachverhalte – die zu früh und recht unsachlich öffentlich diskutiert wurden – gerade zu rücken, aber noch immer gibt es Skepsis und Sorgen. „Das wird sakrisch teuer“, meinte ein Zuhörer. Gerade manche älteren Besitzer von Wohneigentum könnten sich die vorgesehenen Maßnahmen kaum leisten. Zumal ja die Kosten insgesamt steigen werden, vor allem für die Pflege. Eine kaputte Heizung hätte ja bisher auch erneuert werden müssen, meinte eine Zuhörerin, dafür hätte ja auch Geld da sein müssen.

Zuvor Vortrag zu Nahwärme

Die Versammlung eröffnet hatte Helmut Vater, ehemaliger Leiter der Stadtwerke Bad Wörishofen, mit einem kurzen Vortrag zur Nutzung des von der Familie Walter in Stockheim erzeugten Biogases für die Versorgung zahlreicher Gebäude im südlichen Bad Wörishofen mit Nahwärme. Hümpfer hatte die Anlage zuvor besichtigt und zeigte sich beeindruckt von der Lösung.