Mehr Kapazität für Ökostrom in Breitenbrunn

In Breitenbrunn wurde ein mit 40 Megavoltampere (MVA) besonders leistungsstarken Transformator angeliefert. © Bleis

Breitenbrunn – Seit letzter Woche steht ein neuer 110/20-kV-Transformator auf dem Gelände des Umspannwerks (UW) Breitenbrunn bereit. Mit dem neuen Trafo dürfe sich die Gemeinde über ein deutlich leistungsstärkeres Modell freuen, erklärt die LEW Verteilnetz GmbH (LVN).

Das Umspannwerk war 2015 gebaut worden. Dort ersetzt künftig ein neuer Trafo, der am frühen Mittwochmorgen angeliefert wurde, ein Vorgängermodell – dieses hat eine Leistung von 20 MVA, was in dem Umspannwerk laut LVN mittlerweile zu wenig sei, um die steigende Einspeiseleistung von Ökostrom in der Region auf Dauer zu decken. „Der neue Transformator ist mit 40 Megavoltampere (MVA) besonders leistungsstark und zudem sehr leise“, erklärt die LVN. Der Transformator wandelt die elektrische Spannung zwischen dem regionalen Hochspannungsnetz (110 kV) und dem lokalen Mittelspannungsnetz (20 kV) um.



Das Umspannwerk Breitenbrunn spielt eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung von Breitenbrunn, Pfaffenhausen und den umliegenden Gemeinden. Mit der hohen Leistungsstärke des neuen Trafos sieht die LVN das Umspannwerk gut gerüstet für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region und die zunehmende Einspeisung von Ökostrom.



Der rund neun Meter lange, drei Meter breite und vier Meter hohe Trafo wiegt rund 65 Tonnen. Er wurde per Schwerlasttransport vom Hersteller SGB aus Regensburg angeliefert. Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, legte der Spezialtransport den größten Teil der Strecke in den Nachtstunden zurück, bis er am frühen Morgen am Umspannwerksstandort im Norden von Breitenbrunn ankam.

Nach der Anlieferung auf das Umspannwerksgelände wurde der Trafo mit einem Kran vom Transporter gehoben und auf sein Fundament gesetzt. In den kommenden Tagen wird er angeschlossen, getestet und Ende Oktober in Betrieb genommen werden. Die Versorgung der Stromkunden in Breitenbrunn und der umliegenden Gemeinden ist während der Inbetriebnahme des Trafos durch Umschaltungen im Netz sichergestellt.



Der alte 20-MVA-Trafo findet übrigens künftig im Umspannwerk Kinsau ein zweites Leben. Dort löst er einen alten 8-MVA-Trafo ab.