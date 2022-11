Zehntausende Euro Schaden: Bande klaut 50 Wechselrichter aus Solarpark bei Amberg

Teilen

An einem Solarpark bei Amberg haben unbekannte Täter letzte Woche großen Schaden angerichtet. (Symbolfoto) © Hermsdorf

Amberg - Einen Schaden in fünfstelliger Höhe haben unbekannte Täter verursacht, die Ende letzter Woche 50 Wechselrichter aus einem Solarpark nördlich von Amberg geklaut haben. Die Kripo Memmingen sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11. November), etwa zwischen 1.30 Uhr und 3.15 Uhr, verschafften sich die Täter an mehreren Stellen Zugang zum weitläufigen Areal, das entlang eines Wirtschaftsweges zwischen Amberg und Ettringen liegt. Anschließend machten sie sich zwischen den Solarmodulreihen an Stromverteilerkästen und Spannungswandlern zu schaffen. Dabei kappten sie Kabel mit ihren mitgebrachten Werkzeugen und trugen die Wechselrichter zu einem Fluchtfahrzeug.

Nun ermittelt die Kripo Memmingen: Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler von mindestens drei Tätern aus. Hinweise zu Identität oder Herkunft der Täter, sowie Art und Größe des Tatfahrzeuges gibt es bislang noch keine.

Der Beuteschaden beläuft sich laut Kripo auf mehrere zehntausend Euro. Die Summe des angerichteten Sachschadens (auch an der Umfriedung des Areals) sowie Verluste durch den Ausfall großer Teile der Anlage lassen sich bislang noch nicht beziffern.

Die Kripo Memmingen bittet diesem Zusammenhang um Hinweise: Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen oder ein Transportfahrzeug in dem genannten Bereich aufgefallen? Sachdienliche Angaben werden jederzeit unter der Tel. 08331/100-0 entgegengenommen.