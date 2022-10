Messerangriff in Salgen: 31-Jähriger erleidet Stichverletzung

Mehrere Verfahren hat die Polizei nach einem Messerangriff in einer Salgener Arbeiterunterkunft eingeleitet.

Polizei ermittelt

Salgen - In einer Arbeiterunterkunft in Salgen (Landkreis Unterallgäu) ist es am späten Donnerstagabend zu einem Messerangriff gekommen. Ein 31-Jähriger musste wegen einer Stichverletzung im Mindelheimer Krankenhaus behandelt werden.

Zwei Mitbewohner hatten sich laut Polizei gestritten, zunächst nur verbal. Dann eskalierte die Situation: Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein 20-Jähriger mit einen Messer auf seinen 31-jährigen Zimmernachbarn losging und diesen verletzte. Denn der Ältere erlitt eine stark blutende aber nicht lebensgefährliche Stichverletzung, die im Krankenhaus Mindelheim ambulant behandelt werden konnte. Der 20-Jährige erklärte derweil, er habe in Notwehr gehandelt und sei ebenfalls mit einem Messer attackiert worden. Er blieb unverletzt.

Auch den Einsatzkräften der Polizei gegenüber verhielt sich der Jüngere aggressiv, so dass die Beamten ihn schließlich in Gewahrsam nahmen.

Was konkret in der Unterkunft vorgefallen ist, muss in den weiteren Ermittlungen geklärt werden. Es wurden zwei Verfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.