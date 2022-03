3,5 Millionen Euro Investition: Baustart für neues MicroStep-Vorführzentrum

Von: Marco Tobisch

Neben den MicroStep-Geschäftsführern Igor Mikulina (rechts) und Johannes Ried (links) freuten sich über den Baustart (v. links) Matthias Egger (Geschäftsführer Egger Erdbewegung und Landschaftsbau), Markus Demmler, Michael Wenzel (beide Bauleiter bei der Kreuzer GmbH & Co. KG) und Markus Giesers (Geschäftsführer Giesers Stahlbau GmbH). © Tobisch

Bad Wörishofen - Die MicroStep Europa GmbH investiert weiter am Standort Bad Wörishofen und errichtet heuer für 3,5 Millionen Euro sein neues „CompetenceCenter Süd“. Letzte Woche war offizieller Baustart.

Für Geschäftsführer Johannes Ried häufen sich die Meilensteine in diesem Frühjahr: Einen Tag nach seinem Zehnjährigen bei MicroStep hatte er gemeinsam mit Igor Mikulina (ebenfalls Geschäftsführer) mehrere Baufirmen-Vertreter in die Bad Wörishofer Messerschmittstraße eingeladen: Sie gaben den offiziellen Startschuss für den Bau MicroStep CompetenceCenter Süd (Vorführzentrum und Industrie 4.0-DemoFabrik zu Schulungs-, Vorführ- und Lagerzwecken), das schräg gegenüber der Unternehmenszentrale entsteht.



Den mittlerweile mehr als 70 Mitarbeitern stehen – voraussichtlich ab Ende des Jahres – 1.500 Quadratmeter Lagerfläche sowie ein Showroom mit rund 1.350 Quadratmetern zur Verfügung. Auch mehr Büroflächen gibt es dann. Insgesamt investiert MicroStep, unter anderem Experte im Bereich Plasmaschneideanlagen, rund 3,5 Millionen Euro in den Neubau am Firmensitz.

Gleich zu Beginn werden 7.000 Tonnen Kies, das entspricht mehr als 400 Lkw-Ladungen, plus rund 2.000 Kubikmeter Oberboden eingebracht. „Es freut uns, dass wir mit unseren Erdarbeiten zuerst die Bühne und am Ende mit der Fertigstellung der Außenanlagen den passenden Rahmen für dieses zukunftsweisende Projekt bereiten dürfen“, sagt Matthias Egger, Geschäftsführer von Egger Erdbewegung + Landschaftsbau in Breitenbrunn.

