Mindelheim: 36-Jährige prellt Taxifahrer um 280 Euro

Teilen

In Mindelheim wurde ein Taxiunternehmen um 280 Euro betrogen (Symbolfoto). © Franziska Kaufmann/dpa

Mindelheim - Weil sich eine 36-Jährige am gestrigen Dienstag ums Bezahlen ihrer Taxifahrten gedrückt hat, ermittelt die Polizei nun wegen Betrugs gegen sie. 280 Euro hatte das Memminger Taxiunternehmen verlangt.

Für gleich mehrere Fahrten nahm die 36-Jährige den Service des Memminger Taxiunternehmens in Anspruch. Am Ende grauste es ihr offenbar vor der Rechnung: Denn wie die Polizei mitteilt, verschwand die Frau am Ende in einem Mindelheimer Mehrfamilienhaus mit dem Vorwand, das Geld für die Fahrt bei ihrer Großmutter zu holen.

Allerdings flüchtete und verschwand die 36-Jährige, so vermutet die Polizei, über den Keller des Wohnkomplexes. So blieb das Taxiunternehmen letzten Endes auf fast 280 Euro sitzen.

Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Dabei habe sich der Tatverdacht gegen die 36-Jährige erhärtet, sodass zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet wurde, erklärt ein Polizeisprecher.

wk