Mindelheim: 40.000 Euro Schaden bei Unfall an der Kleiner-Kreuzung

Ein schwerer Unfall hat sich gestern an der Mindelheimer Kleiner-Kreuzung ereignet. © AOV

Mindelheim - Schwerer Unfall an der Mindelheimer Kleiner-Kreuzung: Hier sind am gestrigen Donnerstagvormittag ein Traktor und ein Auto zusammengekracht. Am Freitag klärte die Polizei zu den Folgen auf.

Gegen 11.30 Uhr war ein Autofahrer auf der B16 unterwegs, ehe er auf die Tangente in Richtung Tussenhausen abbog. In der Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr in diesem Moment ein Traktorgespann Richtung B16.

Die beiden Fahrzeuge prallten frontal ineinander. Das Auto wurde im Frontbereich bis zum Innenraum eingedrückt. Glück für den Fahrer: Da alle Airbags ausgelösten, blieb er laut Aussage der Polizei unverletzt. Auch der Traktorfahrer blieb unversehrt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren die Feuerwehr Mindelheim und die Straßenmeisterei im Einsatz.