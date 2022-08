Mindelheim: 52 Studierende der Burkhart-Grob-Schule feiern ihren Abschluss

Neuer GROB-Award erstmals verliehen

Mindelheim – 52 Studierende der Burkhart-Grob-Schule (Technikerschule für Maschinenbautechnik) haben Ende Juli im Mindelheimer Forum ihren Abschluss gefeiert. Dort wurde auch erstmals der neue GROB-Award an zwei Studierende verliehen.

Der stellvertretende Schulleiter Dr. Michael Vögele begrüßte die Absolventen sowie zahlreiche Ehrengäste, darunter Landrat Alex Eder, Dritter Bürgermeister Roland Ahne, Wolfram Weber und Karl Hempfer von der Firma Grob sowie Jonas Pospischil vom Landratsamt. In seiner Ansprache lobte Vögele ganz besonders die Leistung der Studierenden, die durch ihren Technikerabschluss nun den Schlüssel für ihren weiteren beruflichen Erfolg in Händen hielten.



Landrat Eder gratulierte den Absolventen zum bestandenen Abschluss und betonte in seiner anschließenden Rede den Stellenwert der Technikerschule und wie wichtig qualifiziertes Fachpersonal für den Landkreis Unterallgäu sei.

Als Vertreter der Studierenden präsentierten Lukas Brugger und Simon Hölzle die Highlights der Vollzeitklasse in einer kleiner Fotopräsentation, kommentiert mit zahlreichen Anekdoten aus dem Schulalltag. Patrick Schäffler und Dominik Wegele schilderten in humorvollen Beiträgen die Hochs und Tiefs der Teilzeitklasse und bedankten sich im Anschluss bei ihren Klassenleitern für die Unterstützung in den letzten drei Jahren.



Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war dann die Überreichung der Zeugnisse und Ehrenpreise. Von den 52 Absolventen erhielten 20 außerdem die Fachhochschulreife. Elf Schüler bekamen zusätzlich den Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung.



Das Highlight des Abends aus Sicht der Technikerschule war schließlich die Verleihung des GROB-Awards für die besten Schüler der Voll- und Teilzeitklasse. Der Award wurde heuer zum ersten Mal vergeben und steht für herausragende Leistungen und zukünftig auch für soziales Engagement und Nachhaltigkeit. Zusätzlich zu einer Trophäe ist der Award mit einem Preisgeld von jeweils 1.000 Euro versehen.



Vorgestellt wurde der Preis von Wolfram Weber, stellvertretender Vorsitzender der Grob-Geschäftsführung. Er verwies in seiner Rede darauf, wie wichtig hochqualifizierte Fachkräfte für den Mittelstand seien und dass die Firma Grob auch weiterhin in die Ausbildung junger Menschen investieren werde. Die diesjährigen Preisträger, die von den beiden Vertretern der Firma Grob letzten Endes feierlich ausgezeichnet wurden, sind Daniel Cannella aus der Teilzeitklasse und Kilian Deigendesch aus der Vollzeitklasse.



Für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung sorgte das Blechbläserquintett der Stadtkapelle Mindelheim.