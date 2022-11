Radfahrer sollen sich sicher fühlen

Mindelheim: AG „fahrradfreundliche Kommunen“ will Fahrradfahrer gewinnen – ADFC sucht Sprecher

Von: Melanie Springer-Restle

Die Teilnehmer des Seminars zur Radverkehrsförderung (v. links): Franz Leinauer (Leiter des Sachgebiets Tiefbau), Referent Thiemo Graf, Karl Geller (Radverkehrsbeauftragter der Stadt Mindelheim), Jochen Lucas (Polizei Mindelheim, Sachbereich Verkehr), Cassian Behr (Leiter des Sachgebiets Stadtplanung), Sabine Filser (Mitarbeiterin des Sachgebiets Stadtplanung) sowie Klimaschutzmanagerin Simone Kühn. Nicht auf den Bildern und ebenfalls Teilnehmerin war Julia Beck (Pressereferentin der Stadt Mindelheim). © Beck

Mindelheim – Wie fahrradfreundlich eine Stadt ist, hängt nicht zuletzt von den Menschen ab, die sich für die Belange der radfahrenden Bevölkerung einsetzen. Während die Ortsgruppe des ­ADFC händeringend einen Ortssprecher sucht, fand im Mindelheimer Rathaus jüngst ein Inhouse-Seminar der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) statt.

Im Zentrum des eintägigen Seminars stand dabei der Gedanke, die Attraktivität des Radverkehrs in Mindelheim zu erhöhen und die Zahl der Radfahrer durch verschiedenste Maßnahmen zu steigern. Roland Ahne, Zweiter Bürgermeister und Leiter des Mindelheimer Energieteams, begrüßte die Vertreter von Verwaltung und Polizei. Thiemo Graf, Referent des Instituts für innovative Städte in Röthenbach an der Pegnitz, führte anschließend durch den Tag.

Für die Bemühungen, das Radfahren in Mindelheim attraktiver zu machen, sind nicht nur Klimaschutzgründe ausschlaggebend. Auch die Entlastung der Infrastruktur durch weniger Autoverkehr und der Gesundheitsaspekt sollen zum Umdenken motivieren. Ebenso spielen die schnellere Zielerreichung und erhöhte Bequemlichkeit in Bezug auf die Parkplatzsuche im Vergleich zu Kfz eine große Rolle.



Die Zahl der Pkw je 1.000 Einwohner habe sich von 517 im Jahr 2011 auf 580 im Jahr 2022 erhöht, so der Referent. „Und das obwohl Radfahren innerorts immer schneller und meist auch sicherer als die Fahrt mit dem PKW ist“, erklärt Graf. Auch die Parkplatzsuche erübrige sich durch die Fahrt mit dem Rad.



Radfahrer sollen sich sicher fühlen

Wie aber bewegt man die Bürgerinnen und Bürger dazu, das Fahrrad noch mehr zu nutzen und das Mobilitätsverhalten im Alltag zu ändern? Hier gibt es zahlreiche Ansätze. Radfahrer sollen sich in erster Linie sicher fühlen. Das Sicherheitsgefühl kann beispielsweise durch spezielle Markierungen, die Errichtung von Radwegen bzw. Fahrradstraßen gesteigert werden. Auch die Verbreiterung von Radwegen bzw. das Einzeichnen von Sicherheits- und Schutzstreifen in Zeiten der vermehrten Nutzung von Pedelecs, E-Bikes und Lastenfahrrädern wurde diskutiert.



Auch dem Fahrradparken wurde im Rahmend des Seminars viel Aufmerksamkeit geschenkt. Denn auch Pendler sollen zum Umdenken und Umstieg von Pkw auf Fahrrad motiviert werden. Vor allem für sie sind sichere Abstellanlagen wichtig. Vorgestellt wurden dabei drei Kategorien: freistehende, überdachte sowie überdachte und abschließbare Anlagen. Auch Doppelstockparkanlagen und sogenannte Fahrradboxen, Sammelschließanlagen und Fahrradparkhäuser wurden thematisiert. Der Referent machte außerdem deutlich, dass auf einem Kfz-Stellplatz bis zu zehn herkömmliche Fahrräder Platz finden. Auch private Bauherren sollen im Rahmen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen beispielsweise bei der Errichtung von Mehrfamilienhäusern animiert werden, vermehrt Fahrradabstellmöglichkeiten zu schaffen.



Die Teilnehmer suchten im Rahmen des Seminars verschiedene Gefahrenstellen an der Krumbacher Straße, der Bad Wörishofer Straße und der Georgenstraße auf, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Vor allem bauliche Maßnahmen sollen vorangebracht werden. Dies ist jedoch in erster Linie von den Entscheidungen des Stadtrats abhängig. Der Referent schlug an der Krumbacherstraße als kurzfristige Lösung schnell umzusetzende längere Aufstellflächen und eine fahrradfreundlichere Ampelschaltung vor. Abschließend wurde das Thema „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Radverkehr“ erörtert.



Im Fazit berichtet die Stadt davon, dass das Seminar, wichtige Impulse gesetzt und den Austausch der Teilnehmer untereinander gefördert habe. Nun gelte es konkreter zu werden, Projekte zu planen und anschließend umzusetzen.

ADFC sucht Ortssprecher

Apropos Umsetzung: Ein wichtiger Partner für die Arbeit and der Basis sind die jeweiligen Ortsgruppen des ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V.). Hier in Mindelheim wurde die Gruppe vor gut einem Jahr gegründet (der Wochen KURIER berichtete ausführlich). Doch der Verein steht vor dem gleichen Problem wie viele Vereine: Es mangelt an Nachwuchs im Ehrenamt. Erst vor Kurzem gab der ADFC bekannt, dass für Mindelheim derzeit ein neuer Ortssprecher gesucht werde, da der bisherige, Mathias Richter, sein Amt aus beruflichen Gründen abgeben muss. Interessierte können sich an ADFC-Kreisvorsitzenden Klaus Schuster unter Tel. 0171/3016846 wenden.



Die ADFC-Ortsgruppe Mindelheim hat im letzten Jahr diverse Veranstaltungen organisiert, die laut dem Vorsitzenden der übergeordneten Ortsgruppe Memmingen-Unterallgäu, gut angenommen wurden. Gleich kurz nach der Gründung der Ortsgruppe fand die weltweit bekannte Aktion „Critical Mass“ statt. Über 250 Teilnehmer radelten letztes Jahr mit. Heuer musste die Veranstaltung in Mindelheim leider ausfallen, da zeitgleich eine andere Radsportveranstaltung in Mindelheim stattfand. Aber nächstes Jahr, so Schuster, soll es wieder weitergehen.



Die Ortsgruppe Mindelheim rief ferner diverse Codierungsveranstaltungen (in Mindelheim, Türkheim und Bad Wörishofen) ins Leben, bei denen Fahrradfahrer ihre Räder mit einer Gravur (Diebstahlschutz) versehen lassen konnten. Auch die monatlichen Fahrradtouren wurden gut angenommen, insbesondere an Sonntagen. Unter der Woche, so Schuster gebe es ein gutes Angebot der AOK. Der ADFC will nach Schusters Worten auch keine Konkurrenz zu bestehenden Rad-Aktionen sein, denn „wir sind froh, um jeden, der überhaupt aufs Rad steigt“, so Schuster abschließend.



Aktuell hat die Ortsgruppe Mindelheim 108 Mitglieder (von 632 gesamt). Davon wohnen 44 direkt in Mindelheim (in Bad Wörishofen 41, Türkheim 13, Ettringen 7). Mit dabei sind auch noch weitere kleinere östliche Landkreiskommunen.

wk/ms