Mindelheim: Alfred Beilhack ist zurück im Stadtrat

Von: Marco Tobisch

Teilen

Bürgermeister Dr. Stephan Winter (vorne links) gratulierte Alfred Beilhack zur Rückkehr in den Stadtrat. © Tobisch

Mindelheim – Nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Zweitem Bürgermeister Hans-Georg Wawra galt es am Montag nicht nur den Stellvertreter-Posten hinter Bürgermeister Dr. Stephan Winter neu zu besetzen, auch die Lücke in der Fraktion der Freien Wähler musste gefüllt werden. Vereidigt wurde am Montag Alfred Beilhack.

Dass er so schnell ins Gremium zurückkehren würde, damit hatte Beilhack wohl nicht gerechnet. Ende ­April erhielt er noch zusammen mit fünf weiteren ausgeschiedenen Stadträten ein Geschenk von der Stadt. Denn nachdem der Familienvater 2017 für Otto Weikmann bereits als Listennachfolger nachgerückt war, reichte es 2020 nicht ganz zur Wiederwahl. Gerade einmal neun Stimmen fehlten auf Roland Peter, den 1.664 Mindelheimer gewählt hatten.

Nun klappt´s doch noch mit dem Mandat: Mit Beilhack wolle man „ein neues und altes Gesicht im Stadtrat willkommen heißen“, erklärte Bürgermeister Winter gestern Abend. Nach dem Rücktritt von Wawra sei die Stadt auf Beilhack als Listennachfolger zugegangen, erklärte Winter das Prozedere. Und bereits am 1. August habe der Freie Wähler seine Zustimmung gegeben.

Um das Leisten des Eides kam Beilhack, obwohl er schon mal im Stadtrat saß, übrigens nicht herum. „Bei Unterbrechungen geht der Eid verloren“, sagte Winter. Den Treueschwur legte Beilhack – wie schon 2017 – souverän ab. „Damit sind wir wieder komplett“, freute sich Bürgermeister Winter.

Auch interessant: Roland links, Roland rechts: Mindelheims Bürgermeister-Trio ist wieder komplett