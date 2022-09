Mindelheim: Altstadtnacht mit großem kulturellen Angebot

In Mindelheim findet am kommenden Freitag wieder die Altstadtnacht statt. © Conny Kleiner

Mindelheim - Zum 19. Mal findet am kommenden Freitag, 16. September, die Mindelheimer Altstadtnacht statt. Von 18 bis 23 Uhr dürfen sich die Besucher neben einer Fülle kultureller Veranstaltungen in der gesamten Altstadt auch auf zahlreiche Attraktionen und kulinarische Leckereien von Gastronomen und Einzelhandel freuen. Alle kulturellen Angebote sind übrigens kostenfrei.

Zum Programm: Zu sehen im Rahmen der Altstadtnacht sind unter anderem Jongleur-Shows mit einem der schnellsten Tempo-Tennis-Jongleure der Welt, ein Hausflohmarkt, Line Dance bis hin zu Akrobatik und Feuerspucken, Führungen, Fahnenschwinger, Lesungen und zahlreiche Konzerte. Die Geschäfte der Innenstadt haben dieses Jahr wieder die Möglichkeit, bis 23 Uhr zu öffnen. Die Innenstadt ist ab 17 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Auch das Kinderprogramm kommt nicht zu kurz: Zirkus, Altstadt-Dschungel mit Kinderschminken und -disko, Führungen mit Kulturamtsleiter Christian Schedler im Oberen Tor und der Jesuitenkirche, Clown Pippo mit Akrobatik, Zauberei, Römer live mit Pedites Singulares, Puppentheater, Tanz- und Jonglierkurse und noch einiges mehr erwartet die jungen Besucher.

Mit der Altstadtnacht-Broschüre können die Besucher ihr persönliches Abendprogramm zusammenstellen. Die Broschüren liegen seit Anfang September in der Tourist-Information, im Kulturamt, in den Museen sowie in den Geschäften der Innenstadt aus. Der Großteil der Veranstaltungen ist so angelegt, dass sie auch bei schlechtem Wetter stattfinden können.

Das gesamte Programm ist hier zu finden.